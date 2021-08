Ilary Blasi: «Ora mi scateno in un nuovo show»

Ci parla in anteprima di "Star in the star", il suo programma pieno di sorprese che debutta su Canale 5 il 16 settembre Ilary Blasi Credit: © Iwan Palombi Solange Savagnone







Un velo di abbronzatura, capelli sciolti sulle spalle, costume intero turchese e short. Ilary Blasi, sorridente come sempre, si collega in videochiamata dalla sua casa di Sabaudia (Latina). La conduttrice si trova infatti ancora in vacanza in attesa di tornare su Canale 5 dove condurrà dal 16 settembre il nuo- vissimo talent show “Star in the star”.

Prima di parlare di lavoro, però, facciamo una piccola deviazione. Come stanno andando le vacanze?

«Finisco di godermele a fine agosto, quindi direi che sono messa bene. Quest’anno sono rimasta a Sabaudia. Tranne un breve viaggio in Russia e in Sardegna, non ho fatto niente di speciale, visto anche il periodo. E poi dopo due mesi e mezzo di “L’isola dei famosi” non avevo voglia di pensare anche a dove andare. Qui invece sono tranquilla e mi rilasso con gli amici».

Scusi, come mai proprio Mosca?

«È una città, come San Pietroburgo, che ho sempre voluto visitare. Ma ogni volta che capitava l’occasione di andare, saltava per le ragioni più diverse. Quindi questa volta mi sono detta: “Adesso o mai più”. Visto che di mare ne faccio già tanto, mi piaceva l’idea di fare una cosa diversa, più culturale: Mosca è bellissima, mi è piaciuta molto».

Ha già messo la testa al lavoro oppure ci penserà pochi giorni prima di partire, come fa di solito?

«Devo ammettere che ogni tanto ci penso, essendo questa volta una cosa totalmente nuova. Mi immagino come potrebbe essere, mi incuriosisce tantissimo e la testa spesso va lì».

So che non è una persona ansiosa. Ma come vive il fatto di tenere a battesimo un nuovo programma?

«L’ansia non mi appartiene, è vero. Però sono curiosa. È uno show nuovo per Mediaset e questa volta nessuno mi ha preceduto nella conduzione. Non vedo l’ora di iniziare».

Pensa che essere la prima a condurlo sia un vantaggio?

«In realtà non ha importanza perché poi ognuno dà la propria impronta. Però mi piace l’idea di fare qualcosa di nuovo».

Allora entriamo nel merito: ci anticipi tutto quello che può su “Star in the star”.

«È un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali tra cui, Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli, ma saranno camuffati come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera. Non lo saprò neppure io!».

Ci saranno delle manche?

«All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantante assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce cercando di imitarlo. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo».

A decretarlo saranno tre giurati. Si sono fatti i nomi della cantante Marcella Bella e del comico Andrea Pucci. Conferma?

«Sì, e il terzo sarà l’attore Claudio Amendola. Inoltre in ogni puntata avremo un giudice ospite. Voteranno le esibizioni dal punto di vista canoro ma anche a livello di show e bravura nell’imitazione».

Ha già incontrato la giuria?

«Non ci siamo ancora visti. Andrea lo conosco. Amendola l’ho incontrato in alcuni programmi mentre con Marcella non c’è mai stata l’occasione. Il fatto che sia una giuria così variegata, che proviene da mondi diversi, mi diverte ed è un’ottima scelta secondo me».

Lei invece che ruolo avrà?

«Io introdurrò le varie celebrità, darò la parola ai giudici, magari interverrò nelle discussioni, ma non so ancora bene come potrebbe essere condurre questo programma perché è un’esperienza nuova, totalmente diversa da un reality, almeno sulla carta. Quando sarò lì vedremo. In ogni caso non mi preoccupo: alla fine si tratta soltanto di un gioco, di un varietà».

In quale studio sarà questa volta?

«Sempre lo stesso di “L’isola dei famosi” a Cologno Monzese (Milano). Siamo affezionati a quel... “tugurio” (ride), ma tanto quando sei lì dentro uno studio vale l’altro, anche se sarà molto diverso. Al centro, sul pavimento, campeggia una grande stella e poi ci sono le tre poltrone dei giudici che danno le spalle al pubblico, mentre io avrò entrambi di fronte».

Visto che la grande protagonista del talent sarà la musica, ci dica: le piace cantare? Anche se mi pare di ricordare che lei sia un po’ stonata...

«Ha ragione, sono stonata come una campana! Mi piacerebbe tanto saper cantare bene, è un grande sogno. La cosa buffa è che lo faccio, soprattutto quando sono in macchina, e mi sento pure brava. Ma sono consapevole di non esserlo, non è un mio talento».

La musica che posto ha nella sua giornata?

«Mi fa compagnia, fa parte della vita, mi accompagna nei momenti di divertimento, malinconia o tristezza. Mi piace e ascolto qualunque cosa, non ho un genere preferito».

Qual è il tormentone che ha scandito la sua estate?

«Forse quello di J-Ax: “Salsa”, un brano carino e molto estivo».

Nella sua playlist cosa troviamo?

«Lasciamo stare, non sono così tecnologica. C’è musica a caso. Sono tremenda, passo dai brani del mo- mento alle canzoni di Loretta Goggi e Zucchero».

Come suoneria dello smartphone, invece, cosa ha scelto?

«Dovrei avere una canzone di Loredana Bertè, ma tenendo sempre il telefonino in modalità silenziosa, non me lo ricordo più!».

Si diverte ad andare ai concerti?

«Mi piacciono quelli dove ci sono canzoni che conosco e posso canticchiare. Sono andata alla prima reunion delle Spice Girls in Spagna. A Londra ho sentito Lady Gaga e Madonna. Tiziano Ferro a Roma e la Berté a Sabaudia. Ma non sono certo una fan scatenata».

C’è una canzone che ascolta sempre con i suoi figli?

«Cristian e Chanel sono grandi, hanno 16 e 15 anni, mentre Isabel (5) segue la scia di TikTok. Non abbiamo una canzone in particolare. Semmai sono loro che mi fanno conoscere i brani del momento».

Per finire, mi dica una canzone che la rappresenta in questo periodo.

«“Non voglio mica la luna” di Fiordaliso e “Non sono una signora” della Bertè. In realtà non è che mi rappresentino, però le ascolto molto spesso. Sì, devo ammetterlo. Sono la più antica di tutti. I tre giudici di “Star in the star” sono decisamente più moderni di me!».

Una giuria di specialisti

A giudicare ogni settimana le esibizioni dei concorrenti di “Star in the star” saranno tre giudici provenienti da mondi diversi: l’attore Claudio Amendola, il comico Andrea Pucci e la cantante Marcella Bella.