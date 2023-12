“Io Canto Generation”, faccia a faccia con la giudice Orietta Berti

Nella giuria del talent siede con garbo, gentilezza e una solida fermezza Barbara Mosconi







Nella giuria di "Io Canto Generation", il talent di Canale 5 per ragazzi tra i 10 e i 14 anni presentato da Gerry Scotti, siede con garbo, gentilezza e una solida fermezza Orietta Berti, ottant’anni compiuti da qualche mese e una carriera musicale lunga sei decenni.

Signora Berti, a cosa sta attenta quando giudica un concorrente?

«Ho un orecchio assoluto, noto subito l’intonazione, ci sono voci particolari. Sto attenta anche all’interpretazione, devi avere una certa espressione nel viso quando stai cantando una frase particolare. Tanti ragazzi per essere carini hanno sempre il sorriso sulle labbra».

Il primo pensiero?

«Io a quell’età mi emozionavo e mi mettevo a piangere. Dopo un’emozione forte viene d’istinto piangere, ma erano altri tempi... Ora i ragazzi sanno usare il computer e il telefonino e grazie a questa tecnologia sono più sicuri e più spavaldi».

Non è la prima volta che è nella giuria di un talent canoro.

«L’ho già fatto per gli adulti, a "The Voice Senior", ma nel farlo per i ragazzi bisogna stare molto attenti: un voto basso può creare un malessere, un ragazzino magari non capisce».

Come si fa a non scoraggiare i ragazzi?

«Mi rivedo quando ero una ragazzina e facevo i concorsi per “voci nuove”. Penso che uno ci rimane male se prende un 6 o anche un 7, così cerco sempre di stare sull’8, se sono bravi do anche un bel 9 o un 10».

Il consiglio che vale per tutti?

«Di non prendere questo gioco sul serio, si sa che questo non è un lavoro. Se un domani vuoi fare il cantante di professione devi impegnarti 24 ore su 24 e avere anche un “piano b”, perché spesso c’è di mezzo pure la fortuna».

Il suo “piano b” qual era?

«Avrei fatto la disegnatrice di moda. Ci sono tantissime fabbriche di abbigliamento in Emilia, avevo fatto un corso di tre anni per disegnare modelli di sartoria e mia mamma mi aveva già trovato il lavoro».

Quando era ragazza lei, cosa cantava?

«All’epoca a 10 anni non andavi a fare le audizioni, ci andavi a 15-16 anni, dicevano che la voce doveva esser formata. Io andavo a fare i concorsi con mio padre, erano concorsi di musica lirica. Però ero talmente timida che non mi usciva la voce. Una volta a mio padre dissero: “Signor Berti, risparmi i soldi, la ragazza non ha voce, non è adatta”. Invece lui mi mandò a fare lezioni private dal maestro del conservatorio di Reggio Emilia e fu la mia fortuna. Mi faceva fare due ore di vocalizzi per rinforzare la voce e la paura mano mano andò via. Con la sicurezza nei tuoi mezzi sconfiggi la timidezza».

Il suo “giudice” migliore chi è stato?

«Il maestro Giorgio Calabrese, era in una giuria al teatro municipale di Reggio Emilia. Avrò avuto 17 anni, cantai "Il cielo in una stanza", che all’epoca era un brano di Mina e andava molto di moda. Io cercavo di imitare lei, ma Calabrese mi disse: “Se vuoi fare colpo, devi cantare senza imitare nessuno, devi essere originale”».

I suoi figli non hanno la passione del canto?

«Il più grande, Omar, aveva un piccolo gruppo, andavano nei locali, la paga era un panino. Ora uno è un chirurgo, un altro è farmacista, uno lavora in banca: tutti con un “piano b”».