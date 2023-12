“Io Canto Generation”: la vincitrice è Marta Viola

Il 27 dicembre, il verdetto. Ecco chi ha vinto il talent show di Gerry Scotti Alessandro Alicandri







Dopo sei puntate di grande successo, il 27 dicembre Gerry Scotti ha eletto il vincitore di “Io canto Generation": Marta Viola. Nella competizione finale i 12 concorrenti finalisti, accompagnati anche dai loro capisquadra, hanno gareggiato per eleggere la voce più emozionante e potente. In un meccanismo a ghigliottina sono passati da 12 a sei e poi da sei a tre concorrenti.

Il pubblico in studio ha infine eletto il vincitore (anzi, la vincitrice) dello show, la voce potentissima e la grande preparazione di Marta Viola, seguita come coach da Benedetta Caretta. Marta Viola non è nuova alle competizioni: concorrente nel 2019 dello Junior Eurovision Song Contest, nel 2021 era tra i concorrenti di All together now kids e oggi ha vinto, tra bambini di enorme talento, un riconoscimento conquistato con enorme impegno.

In finalissima e quindi sul podio sono arrivati anche Daniele Mattia Inzucchi (dalla voce cristallina e bravo interprete, seguito da Mietta) e Sofia Leto (14 anni, viscerale e molto intensa). Il premio per Marta è un percorso accademico con la New York Film Academy. Marta ha ringraziato la sua famiglia, i vocal coach per averla fatta migliorare e i giudici.

Nella finale, Sofia Leto ha cantato il suo cavallo di battaglia "Vorrei che fosse amore", Daniele Mattia Inzucchi ha cantato "Ti scatterò una foto" e Marta Viola con "All by myself". Questa esibizione ha fatto la differenza, determinando dei 10 da parte dei giudici che uniti al voto del pubblico in studio, le ha fatto guadagnare la vittoria.