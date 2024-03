“Is it cake?”: attenzione quel polpo è…una torta

Su Netflix arriva la terza stagione del game show più dolce che ci sia "Is it cake? Dolci impossibili" Credit: © Netflix Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Che cos’hanno in comune un idrante, una borraccia e una terrificante decorazione di Halloween? Sono torte. O potrebbero esserlo nella terza stagione di “Is it cake? Dolci impossibili”, disponibile su Netflix dal 29 marzo.

Nel programma a metà tra game show e talent culinario, vediamo alcuni pasticcieri impegnati in una sfida curiosa: guardando degli oggetti, dovranno cercare di indovinare quali sono veri e quali invece nascondono un dolcissimo ripieno di pan di Spagna preparato dai loro colleghi. Alla conduzione ritroviamo il comico del “Saturday Night Live” Mikey Day. Questa volta i concorrenti si sfidano per un montepremi di 120 mila dollari.