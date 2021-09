“Italia’s got talent”: Elio tra i giudici della nuova edizione

Sostituisce Joe Bastianich, al fianco di Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano I giudici di "Italia's got talent" Redazione Sorrisi







Partono a ottobre a Cinecittà le audizioni per la nuova edizione di “Italia's got talent”, con una grande novità. Alla già confermatissima giuria composta da Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano si aggiunge Elio. Ancora una volta, per il sesto anno consecutivo, torna Lodovica Comello alla conduzione. Il talent arriverà a gennaio su Sky Uno e in streaming su Now.

Al tavolo dei giudici si ritroveranno Elio e Frank Matano, dopo un'edizione di “Lol – Chi ride è fuori" che li ha visti scontrarsi più di una volta: «Sono felicissimo di entrare nella famiglia di Italia’s Got Talent» ha detto Elio «Non vedo l’ora di sedermi al tavolo dei giudici, il più lontano possibile da Frank Matano, di usare il Golden Buzzer totalmente a caso, di insegnare il dialetto milanese a Federica, di tornare al fianco di Mara Maionchi per rubarle i segreti del mestiere e tutti i soldi. Sarò apparentemente amichevole ma in realtà sono qui per stracciare i miei avversari perché per me nella vita contano solo il danaro e la vittoria». Prenderà il posto di Joe Bastianich, giudice per due stagioni, che proseguirà con altri progetti l'esperienza in Sky.