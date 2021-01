“Italia’s got talent”: le novità dell’undicesima edizione

25 Gennaio 2021 | 17:28 di Beatrice Mastromatteo

Squadra (e regolamento) che vince non si cambia: anche quest’anno, infatti, al bancone di "Italia’s got talent", ritroviamo Joe Bastianich, Mara Maionichi, Frank Matano e Federica Pellegrini in veste di giudici e Lodovica Comello al timone del talent show e nel ruolo di “mamma” per i suoi colleghi.

Sì, perché «c’è talento sul palco, ma c’è grande talento anche attorno al tavolo dei giudici», ha dichiarato Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky, nel corso della presentazione del programma.

Otto puntate di audition registrate, una finale in diretta e cinque “golden buzzer” (quattro per i giudici ed uno affidato al pubblico): sono questi i numeri dell’undicesima edizione di "Italia’s got talent". Quella di quest’anno, promette Remo Tibaldi (direttore dei canali free di Sky Italia), «sarà un'edizione ancor più all’insegna della leggerezza, più bella e divertente», considerato il periodo particolare che stiamo attraversando.

La pandemia, che ha colpito anche la decima edizione del programma a poche ore dalla finale, non ha fermato la grande famiglia del talent show: sono infatti già state registrate a Cinecittà le otto puntate di audition, con tutte le precauzioni del caso. Inoltre, l’entusiasmo e la passione dei concorrenti, come sottolinea Eugenio Bonacci (direttore generale dei contenuti di Fremantle), si sono fatti sentire quest’anno più che mai. Durante l’estate, è stata infatti organizzata una “click week”, ovvero una selezione dei concorrenti attraverso il web, cui hanno preso parte in tantissimi. «Quella di quest’anno è l’edizione della resilienza», dice ancora Bonacci e, a giudicare dall’entusiasmo dei giudici e della conduttrice, sembra proprio così.

«Una grande e felice famiglia»: così Federica Pellegrini definisce i suoi colleghi, che appaiono sempre più affiatati e in armonia fra loro, anche nel promo di "Italia's got talent", ambientato in un’antica Roma molto…particolare.



La “quota rosa” del programma, composta da Lodovica Comello, Mara Maionchi e Federica Pellegrini, quest’anno è ancora più unita ed è arrivata a coalizzarsi (scherzosamente, si intende) contro i due uomini, Bastianich e Matano. Il trio racconta che, in questo non facile periodo, "Italia's got talent" rappresenta, secondo le parole di Mara Maionchi, «Un paio d’ore di divertimento, che allontana da tutte le problematiche giornaliere»; l’augurio, per Lodovica Comello, è quello di portare gioia e spensieratezza ai telespettatori, attraverso quella che sarà «Un’edizione veramente molto emozionante per tutti», giudici, concorrenti e pubblico, che sono in un certo senso ritornati a vivere attraverso le esibizioni. «Ne avevamo bisogno anche noi!» ha commentato Federica Pellegrini.

Insomma, le premesse sono le migliori, ma per vedere tutto ciò che è accaduto nel corso di questa nuova edizione, non resta che aspettare mercoledì 27 gennaio: l’appuntamento è su Tv8 e su Sky Uno, alle 21.30.