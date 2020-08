Italia’s Got Talent: riconfermati giuria e conduttrice

04 Agosto 2020 | 14:48 di Lorenzo Di Palma

Anche quest'anno al tavolo della giuria di Italia's Got Talent - lo show che andrà in onda prossimamente su TV8 - ci saranno Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. E per il quinto anno consecutivo alla conduzione ci sarà Lodovica Comello.

Una formazione consolidata che valuterà le performance di musicisti, ballerini, acrobati, inventori, comici, maghi e performer di ogni età e che è riconfermata in base al principio della “squadra che vince non si cambia” da TV8.

I casting sono aperti e le audizioni di Italia's Got Talent si svolgeranno a Roma, negli studi di Cinecittà dove grazie a un impianto scenico totalmente rinnovato, gli aspiranti concorrenti si esibiranno davanti al tavolo dei giudici e tra il calore e gli applausi del pubblico in studio ma nel rispetto delle normative anti-Covid grazie a un nuovo impianto scenico dove gli artisti, sia singolarmente sia in gruppo, potranno effettuare le performance in totale sicurezza e il pubblico sarà costituito da nuclei familiari, conviventi e dalle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale.