“Italia’s got talent”, su Tv8 arriva anche Bastianich

16 Gennaio 2020 | 15:38 di Antonella Silvestri

Sono tornati con un unico obiettivo: cercare il miglior talento d’Italia. Ieri 15 gennaio su TV8 e Sky Uno - e in streaming su Now TV - è iniziata la nuova stagione di “Italia’s got talent", il programma per le famiglie prodotto da Freemantle con 7 puntate di audizioni registrate nei teatri di Avellino, Milano e Vicenza e con una Finale Live in diretta da Roma.



Per questa edizione, dopo l’addio di Claudio Bisio, il talent ha schierato in giuria una new entry: il temutissimo imprenditore Joe Bastianich, storico giudice di "Masterchef Italia". Al suo fianco ritroviamo la campionessa olimpica Federica Pellegrini, la regina della discografia Mara Maionchi e l’attore e comico Frank Matano. Confermata, per il quarto anno consecutivo, Ludovica Comello.



Tante le novità che accenderanno la curiosità dei telespettatori. A partire proprio da loro. Sarà infatti il pubblico da casa a decretare il vincitore dell'edizione 2020 del talent. Alla fine della settima puntata verrà aperto il televoto e il pubblico potrà scegliere il proprio finalista che diventerà ufficialmente il dodicesimo finalista in gara. Come sempre, i concorrenti avranno a disposizione solo 100 secondi per dimostrare ai giurati di meritarsi un posto in finale o, nella peggiore delle ipotesi, i 3 ‘sì’ necessari per accedere alla fase successiva della gara. Il 50 per cento dei partecipanti proviene dal nord (la Lombardia, in particolare, è la regione più rappresentata con il 17 per cento dei concorrenti), il 22 per cento dal centro, il 16 per cento dal sud e il restante 12 dall’estero.