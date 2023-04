Iva Zanicchi a “Il cantante mascherato”: «Altro che maschera, mi si legge tutto in faccia»

La cantante ci parla della sua esperienza di giurata “detective” nello show. E non solo Iva Zanicchi Credit: © Iwan Palombi Simona De Gregorio







Schietta, ironica, sagace... Iva Zanicchi sta portando tutta la sua simpatia a "Il cantante mascherato", lo show di Milly Carlucci che termina sabato 22 aprile. E si diverte a indovinare i vip, che si nascondono dentro gli imponenti costumi, con i suoi compagni di giuria: Serena Bortone, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. «È una esperienza molto divertente, anche perché sto scoprendo tanti vip che pur non essendo cantanti, cantano benissimo» racconta.

Iva, lei farebbe la concorrente?

«Nemmeno per sogno, mi sentirei soffocare... Soffro di claustrofobia e impazzisco anche se vado in ascensore».

E se fosse un costume meno soffocante?

«Mi vestirei da zingara (come il suo celebre pezzo del 1969, ndr). O forse da Pinocchio, io soffrivo per il mio naso ed era il soprannome che mi davano i miei fratelli da piccola».

Lei indossa mai una maschera per nascondere le emozioni?

«Raramente. Anche se mi piacerebbe, è una forma di difesa. Ma purtroppo sono trasparente. Mi si legge tutto in faccia».

E questa sincerità l’ha penalizzata?

«Sono molto istintiva, a volte impulsiva. Dovrei essere più diplomatica. Una volta, durante un programma, ho subito un feroce attacco da parte di un altro ospite. Mi sono sentita colpita nel privato, ho perso la testa».

Che cosa non tollera?

«Ho imparato a non leggere più i commenti ingiuriosi sui social. Mi amareggia la cattiveria gratuita».

Cosa pensa della musica d’oggi?

«Credo che si sia persa quella melodia che ha sempre caratterizzato la musica italiana. Se al ritmo e alle parole si aggiunge un pizzico di melodia, il gioco è fatto: basta guardare il successo di "Mille" di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti».

Lei farebbe un duetto?

«Perché no? Mi piace Diodato. Trovo bellissime le sue canzoni "Che vita meravigliosa" e "Fai rumore"».

Lei in tv è una forza della natura: ma non si stanca mai?

«Eccome. Proprio mentre parliamo, sono sdraiata sul divano. Ma mi sento in colpa. Mi sembra di sentire la voce di mia mamma che dice: “Su alzati, non stare lì a poltrire” (ride). Stare ferma mi mette angoscia. Devo essere sempre in movimento».

Al "Cantante" fate i detective. Lei in che cosa ha un fiuto particolare?

«Non ne ho per niente. Non so minimamente giudicare le persone. Per me sono tutti buoni. Do confidenza, amicizia a tutti. Giorni fa ero in treno e ho conosciuto una coppia... mancava poco che li invitassi a casa mia a dormire! (ride)».

Mai pensato di sfruttare la sua verve comica in uno show tutto suo?

«In questo periodo sto pensando a uno show che unisca musica, intrattenimento e racconto. Ma prima vado in pausa. Sennò la gente a furia di vedermi si stufa».

Da dove ha preso l’ironia?

«Sono cresciuta in un paesino (Ligonchio, RE, ndr) che era un teatro a cielo aperto. Tutti venivano a casa della Rosa (la nonna, ndr) a fare quattro risate. Ho sempre amato scherzare, mi piace divertire. E nella vita come in tv talvolta mi trasformo in una... pagliaccia! (ride)».