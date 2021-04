Iva Zanicchi: «In tv (e a cantare) mi diverto un mondo»

L’opinionista de "L'isola dei famosi" ci rivela i suoi naufraghi preferiti e racconta: «Sto incidendo il mio nuovo disco e poi avrò due serate tutte per me dedicate alla musica su Canale 5» Iva Zanicchi Monica Agostini







Sta giusto per andare in sala di incisione, Iva Zanicchi, quando facciamo questa intervista.

Che bella notizia! Ci può dire di che cosa si tratta, Iva?

«Nonostante i tempi durissimi che stiamo vivendo, oggi vado a incidere la prima canzone di questa raccolta di 10-12 brani che uscirà a settembre. Poi su Canale 5 avrò due puntate musicali tutte per me: voglio fare una cosa popolare ma di grande qualità, cantando dal vivo con un’orchestra, avere qualche ospite e raccontare la mia musica. Attraverso i miei 60 anni di attività, si può ripercorrere quello che è successo in Italia. Cantare è il mio primo amore».

E come va invece in tv, all’“Isola”?

«Io sto bene, mi diverto, mi sento a mio agio. Ilary è deliziosa, gentile, una persona perbene e veramente affettuosa. Basta dire che alla fine della prima puntata, quando eravamo tutti distrutti, lei è uscita ma ci ha aspettato dietro le quinte per ringraziarci. È veramente unica, regge ore e ore sempre con il sorriso».

Una presentatrice nata.

«Sì! Ilary non lascia trasparire l’ansia, tranquillizza tutti, è attenta, a volte ci sono difficoltà tecniche di comunicazione e se la cava egregiamente. E anche Massimiliano Rosolino sta prendendo dimestichezza con i tempi del programma. A me la prima serata sembrava di andare a bere un caffellatte!».

Come va con Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, gli altri opinionisti?

«Con Elettra ci siamo già incontrate a “Verissimo”: è simpatica e tiene molto a questo progetto. Riguardo a Tommaso, pur essendo un ragazzo molto giovane mi ha stupito: è carino, educato, un angelo! Ha promesso di darmi lezioni sull’uso dei social media, così mi aiuterà ad aumentare i follower».

Infatti il suo profilo Instagram è sempre più ricco di video.

«Stanno piacendo moltissimo, come quelli con Gianna, una sarta storica di Canale 5 che mi propone abiti che non possono certo entrarmi, e con la mia parrucchiera, Silvia Pizzi. Scherziamo molto».

Come le sembrano i concorrenti in gara?

«Credo che ci siano degli elementi che possono funzionare molto bene. Ci sono dei tipi divertenti, molto diversi tra di loro».

Ha già i suoi preferiti?

«Vera Gemma ha una personalità tosta, si è vista subito, fin dalla prima puntata. Drusilla Gucci Ludolf è così carina, fine, sembra timida ma può venir fuori bene. Poi c’è Elisa Isoardi che è decisa e molto conosciuta, e Awed che mi piace tanto: è davvero simpatico e infatti si fa notare. Stiamo a vedere».

Nella prima puntata ha nominato spesso Daniela Martani: il suo essere vegana l’ha colpita?

«L’ho chiamata un paio di volte “signora vegana” ma solo perché non ricordavo il suo nome. Non è che io disprezzi i vegani, sono così lontani da me che per questo li ammiro. Se mi togli i cappelletti in brodo e il culatello... impazzisco! E poi, prova a dire a mio marito, sardo (Fausto Pinna, ndr), di non mangiare il pesce: impossibile. Voglio vedere come Daniela potrà resistere mangiando solo cocchi e simili. Facendo un discorso serio, sono dell’idea che i bambini abbiano davvero bisogno di proteine animali se vogliono crescere sani e forti. Dopo si può anche farne a meno, ma solo fino ai 75 anni, poi servono di nuovo».

Fino alla scorsa settimana c’è stata la divisione tra “Burinos” e “Rafinados”, chi preferiva tra i due gruppi?

«I più veraci, si sono sempre impegnati di più. Peraltro secondo me non c’è mai stata moltissima differenza tra le due squadre, quindi averle unite non può fare che bene. E poi adoro Fariba e Ubaldo su Parasite Island da soli: se la cavano bene, sono riusciti ad accendere il fuoco a differenza di altri. Ma come è possibile, mi dico?».

Non è facile vivere in quelle condizioni...

«Credo che la vita dei naufraghi non sia una passeggiata, ma devono essere tanto accorti da sapersi gestire, imparare a cucinare il riso cercando di dosare il cibo. E poi, sa cosa le dico? Io li voglio vedere soffrire un po’!».

Questo non è il primo reality di cui è opinionista: nel 2019 è stata al “Grande Fratello”. Che differenze ha trovato?

«Il mare e la libertà di un Paese incontaminato ti allargano il cuore. Respiriamo anche noi il sapore della salsedine. Anche sull’“Isola”, come nella Casa del “GF”, i concorrenti litigano, ma è il contesto a essere, ovviamente, diverso».

Tornando a parlare di musica, ha visto quest’anno il Festival di Sanremo?

«Tutto! Ho perso solo metà della prima serata perché ero in tv con Mario Giordano a “Fuori dal coro” a parlare dei problemi dei lavoratori della musica. Avevamo una piazza a Modena piena di musicisti, che tenevano in mano dei cartelloni ma stavano in silenzio. Dopo quel momento l’ho seguito tutto».

Chi ha preferito?

«Ermal Meta e Orietta Berti che ha cantato una canzone difficilissima. Quando ci andavo io il mio avversario era Modugno, poi c’era la Vanoni...».

Le è piaciuta?

«Da brivido, una grande interprete. La voce serve ma bisogna saper cantare e arrivare al cuore della gente».

Iva, la Berti prima di cantare mangia un peperoncino. Lei che fa?

«Io mi bevo un tè caldo, altrimenti mi sento male. Non fa tanto bene alle corde vocali, lo so, ma sono fatta al contrario!».