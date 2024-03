Kid Lost vince “Nuova Scena”. Le ragioni della vittoria

Il talent show rap ha decretato il migliore. Ecco chi è e perché ha vinto Alessandro Alicandri







Sguardo ipnotico, idee chiare e un inedito da brividi. Nella finale di "Nuova scena" su Netflix disponibile dal 4 marzo, è stato eletto il vincitore: Kid Lost. Con il suo brano "Criatura" («È il racconto di chi non ha mai avuto un'infanzia» dice) prodotto da Mars e Zef, è riuscito a integrare l'anima del racconto delle sue origini ma anche gli ingredienti (tematici e sonori) per coinvolgere tutti. Kid Lost, originario di Qualiano, a 20 minuti in auto da Napoli, fin dal suo nome e da quel murale di strada con il suo nome d'arte (che si porta appresso da sempre) ha usato la musica come strumento per aiutare se stesso e la sua gente.

Quella solidità l'ha portata anche in tantissimi brani che l'avevano già reso piuttosto popolare sulle piattaforme streaming prima del talent e che oggi trova nuova linfa (grazie ai 100 mila euro di premio) per dare vita a nuova musica parlando a chiunque lo vorrà ascoltare. «Quello che mi ha convinto a scegliere te è stata la sincerità con cui raccontavi le tue barre» ha detto Geolier a fine puntata «La cosa bella che vorrei sottolineare, è il tuo miglioramento. Prima vedevo un ragazzo insicuro ora vedo uno che ha più convinzione. Tu credi veramente in quello che dici, quello è il 100% della musica». Della stessa opinione è anche Rose Villain, la quale ha ritenuto di essere riuscito a godersi il palco e prendere la scena. Fabri Fibra apprezza di lui molto la scrittura. «Hai fatto veramente una bella performance e dici sempre delle cose interessanti», ha detto il rapper.

Sì, Kid Lost ha molto da dire e un palco per migliorare esibizione dopo esibizione, trovando un perfetto bilanciamento tra tutto ciò che si cerca in un talento rivelazione, con lo spirito di adattamento perfetto per superare anche le prove più dure (dalla rap battle al duetto con Marracash) mettendoci grande impegno e massima serietà, cosa banale ma non scontata in un mondo come quello della musica. «Siamo il sale della terra, non siamo soldati, non siamo assoldati» sono alcune delle parole dell'inedito di Kid Lost "Criatura", un brano che conferma la sua rara capacità di scrittura, complessa e comprensibile, tagliente e piena di calore umano.

«Sono felice di essere arrivato qua» dice Kid Lost ripresentandosi durante la finale «vivo in una provincia molto dimenticata, vivo nelle popolari di quella provincia dimentica che quindi sono ancora più dimenticate della provincia stessa. Io ho lavorato da piccolissimo e ho sempre dovuto cercare un modo per farcela in tutto. Non ho mai avuto una vera e propria infanzia, ho sempre dovuto lottare e sentirmi grande, sentirmi adulto già da bambino». Il bambino perduto ha trovato la sua strada.