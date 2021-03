“L’isola dei famosi”: ecco i naufraghi dell’edizione 2021

Cosa ti ha reso famoso?

«“Ballando con le stelle”».

Perché partecipi?

«Stare a contatto con la natura è una ricchezza in questo periodo».

Tre oggetti che porterai?

«Una foto con la mia fidanzata Miriam, una bandana che uso sempre quando vado in moto e degli orecchini ai quali sono affezionato».

Cosa ti fa più paura?

«Nulla».

Cosa potrebbe farti abbandonare il gioco?

«Sono uno sportivo e quando inizio una sfida voglio portarla a termine. Ma se i miei affetti dovessero avere problemi in Italia tornerei immediatamente».

Il lato del tuo carattere che meno ameranno gli altri?

«Sono un po’ fumantino».

Un tuo pregio?

«Credo molto nell’amicizia e nei rapporti umani, potrei essere un buon compagno di avventura».

Cosa ti fa arrabbiare?

«La disonestà e la falsità».

Cosa ti mette di buonumore?

«L’aria leggera che si crea in un gruppo, se riusciremo a divertirci sarà bellissimo».

Chi tiferà da casa per te?

«Miriam, la mia famiglia e tanti amici».

Con i soldi della vincita cosa faresti?

«Metà la devolverei ai centri per la lotta contro la violenza di genere».