“La caserma”: le puntate, i concorrenti, le regole e la location

Le curiosità e tutto quello che c'è da sapere sul nuovo docu-reality di Rai2, al via il 27 gennaio su Rai2

Foto: I primi 13 ragazzi protagonisti di “La Caserma”. Da sinistra, in alto: George Ciupilan, Luca Ferrettini, Nicholas Lapresa, Alessandro Badinelli, Erika Mattina, Antonio Gennarelli e Naomi Akano. Da sinistra, in basso: William Lapresa, Omar Hussain, Alice Paniccia, Linda MAuri, Martina Albertoni ed Elena Santoro

26 Gennaio 2021 | 10:11 di Giulio Pasqui

L'attesa è finita. Da mercoledì 27 gennaio su Rai2 arriva "La caserma", il nuovo docu-reality nato sulle "ceneri" de "Il collegio". Disciplina, convivenza e regole ferree metteranno a dura prova un gruppo composto da ragazzi e ragazze, tutti rigorosamente under 30. Per un mese dovranno vivere senza social network e senza contatti con l'esterno. L'obiettivo? Adattarsi a un rigido percorso di formazione militare composto da addestramenti, escursioni in esterna, arrampicate.

A indossare la divisa da militare saranno 21 post-adolescenti, provenienti da tutta Italia. Nel cast ci sono studenti, lavoratori, disoccupati e persino influencer. Uno di loro è già conosciuto la pubblico televisivo. Stiamo parlando di George Ciupilan, già studente de "Il collegio" nella quarta stagione. Ad osservare le gesta delle reclute ci saranno cinque istruttori professionisti (Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi) e un istruttore capo: Renato Daretti.

Sei le puntate, narrate dall'attore Simone Montedoro. Il format si ispira a "Lads Army", nato nel 2002 sull'emittente inglese ITV. Per l'Italia lo produce la Blu Yazmine di Ilaria Dallatana e Francesca Canetta.

Le regole de "La Caserma"

Le regole da seguire sono poche, ma toste. Le "reclute" dovranno svegliarsi al suono della tromba e andare a dormire al "suono del silenzio", alle ore 23.00. Al massimo dovranno svolgere il "cubo", ovvero un particolare sistema per rifare il letto.

Agli istruttori i concorrenti dovranno rivolgersi sempre con la frase "comandi recluta nome congome". Prima di parlare davanti a loro, dovranno sempre chiedere il permesso. Non potranno vestire abiti civili, ma dovranno indossare (e rispettare) la divisa militare. Inoltre, come già succedeva ne "Il collegio", dovranno sottoporsi al taglio dei capelli.

La location de "La Caserma"

La location de "La caserma" si trova a Levico, in provincia di Trento. Una struttura ricettiva religiosa, la Villa Sacro Cuore di Santa Giuliana, è stata trasformata in una caserma invernale. Il set è immerso nel verde, circondato da boschi e sovrastato da una cima montuosa. La "caserma" è composta da quattro edifici e un piazzale esterno, dove verranno effettuate le esercitazioni. A pochi chilometri ci sono un fiume e un lago.

Il cast de "La Caserma"

Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia. Al momento sono stati svelati soltanto tredici concorrenti, gli altri otto entreranno a partire dalla seconda puntata. Ecco i loro identikit.

• George Ciupilan ha 18 anni, viene da Savona. Ha partecipato a “Il collegio 4”, è un influencer con più di 500mila follower su Instagram.



• I gemelli LaPresa, Nicholas e William, hanno 21 anni e vengono da Granarolo dell’Emilia. Hanno più di 7 milioni di follower su TikTok e si definiscono "artisti".

• Erika Mattina ha 23 anni, è neo laureata. Ha ideato la pagina Instagram “Le Perle degli Omofobi”, infatti alla sua fidanzata Martina (con cui convive) è un’attivista della comunità LGBTQIAP+.

• Naomi Akano ha 19 anni, abita a Modena ma è nata in Nigeria. È una youtuber.

• Omar Hussain ha 23 anni, è italo-pakistano e abita in provincia di Pistoia. Fa parte del Mensa, ovvero di quel 2% della popolazione mondiale con il più alto Quoziente Intellettivo.

• Elena Santoro ha 21 anni ed è figlia di una delle prime coppie nate nell’Esercito. Infatti il padre era un Colonnello, mentre la madre era Maggiore e psicologa.

• Martina Albertoni ha 19 anni e viene dalla provincia di Arezzo. Lavora nell'agriturismo di famiglia.

• Alice Paniccia ha 23 anni, viene da Roma e lavora come istruttrice di danza e yoga. È stata fidanzata con un militare.

• Luca Ferrettini ha 18 anni, è nato a Roma e Studia economia a Milano. Sogna di diventare un rapper. Suo nonno era un militare.

• Alessandro Badinelli ha 22 anni, ha lasciato la scuola dopo la terza media e lavora come impiegato in un fast food.

• Antonio Gennarelli ha 19 anni, viene dalla provincia di Napoli ed è un atleta di parkour. Sogna di entrare nell'esercito.

• Linda Mauri ha 22 anni, viene da Nova Milanese e lavora come modella. Pratica acrobatica aerea e pole dance.