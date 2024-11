“La Talpa 2024”, cos’è successo ieri sera 5 novembre: riassunto, eliminato e indizi

Cos'è successo nella prima puntata del reality show condotto da Diletta Leotta su Canale 5 Diletta Leotta, la conduttrice di "La Talpa - Who is the Mole". Credit: © RTI Mediaset. Paolo Di Lorenzo







L'attesa è finita. Si alza il sipario su "La Talpa - Who is the Mole", il reality show che mescola indagini e avventura. Con la conduzione di Diletta Leotta, il programma torna in veste rinnovata e promette ancora più intrighi e colpi di scena delle edizioni trasmesse negli anni Duemila. Il cast è assai nutrito: quest'anno giocano Alessandro Egger, Andrea Preti, Andreas Muller e Veronica Peparini (unico concorrente), Elisa Di Francisca, Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Ludovica Frasca, Marco Melandri, Marina La Rosa e Orian Ichaki. Riviviamo i momenti salienti del primo appuntamento con questo riassunto.

La prima prova e i primi sospetti

Si parte a Civita di Bagnoregio, dove i partecipanti vengono dapprima suddivisi in coppie e successivamente legati corpo a corpo: hanno 40 minuti per liberarsi e recuperare una chiave. La prova dovrebbe aiutare il gruppo a smascherare la Talpa: chi rema contro la buona riuscita della sfida dovrebbe, in teoria, auto-identificarsi come il complottista. I concorrenti riescono a portarsi a casa la vittoria, ma i dubbi iniziano a serpeggiare nel gruppo. Le attenzionate speciali sono l'ex schermitrice Elisa Di Francisca e la conduttrice Lucilla Agosti, ovvero coloro che più hanno dimostrato una certa difficoltà nel portare a termine la prova. Andrea Preti tenta di liberarsi prima del via della prova e questo costa a tutti una riduzione del montepremi.

Gilles Rocca elimina Alessandro Egger, che torna in gioco

Alla Corte delle Spie, i concorrenti devono individuare chi, tra i membri del loro gruppo, è la persona che gode di maggior fiducia. Il nome che ottiene più favori è quello dell'attore Gilles Rocca, che assurge a leader del cast nonostante Marina La Rosa non si fidi di lui. La sua prima mossa è eliminare il modello Alessandro Egger, che sceglie di prendere l'anfora destando così i sospetti di Gilles. Alessandro non ha intenzione di incassare la sconfitta. Ecco che Alessandro si gioca un bell'asso: ecco che azzera il montepremi per salvarsi e rientrare, così, automaticamente in gioco.

La grande prova del fuoco

All'Arena delle Spie va in scena l'opportunità, per il gruppo, di accrescere il montepremi dopo la decisione di Alessandro, che l'ha azzerato. Completando la Grande prova del fuoco, i concorrenti potranno portarsi a casa un ragguardevole bottino. La Talpa è sempre pronta a tramare dietro l'angolo per manomettere l'operato del cast. Il risultato è positivo, ma sono in tanti a mettere in dubbio la buona fede di alcune compagne di viaggio. Di nuovo nell'occhio del ciclone finisce Lucilla Agosti, che insieme a Marina La Rosa e Orian Ichaki ha fatto più fatica nel corso della sfida. È possibile che tra loro si nasconda la Talpa? Marina sostiene di avere già dei sospetti molto precisi, sull'identità del cospiratore (o della cospiratrice).

Alessandro Egger e la prova della Torcia Umana

Arriviamo quindi al momento clou: la prova della Torcia Umana, che consiste in una corsa tra le fiamme per raggiungere un totem e appiccarvi il fuoco. La produzione decide che a sostenere questa sfida sarà l'ex Madre Natura di "Ciao Darwin" Orian Ichaki, ma lei fa un passo indietro: non se la sente. Alessandro Egger, desideroso di guadagnare la fiducia degli altri concorrenti dopo l'eliminazione di Gilles e l'azzeramento del montepremi, si offre volontario. Alla fine dal montepremi - 15mila euro - vengono detratti 500 euro dovuti a Marina che non ha rispettato i tempi e 2mila dettati dal rifiuto di Orian. Quest'ultima potrebbe essere la Talpa? Nel frattempo Alessandro Egger è diventato un tormentone sui social dopo aver dichiarato di parlare con gli angeli e di sentire le ragnatele di energia.

La lite tra Marina La Rosa e Gilles Rocca

La Villa delle Spie diventa il teatro del primo scontro tra i compagni di avventura. Marina La Rosa dimostra una certa insofferenza nei confronti di Gilles Rocca, il quale sta raccontando a Melandri le sue esperienze passate. Alla discussione prende parte anche Ludovica Frasca, che viene apostrofato da Marina La Rosa come uno che «sente un forte protagonismo». Gilles è convinto che Marina sia una giocatrice molto scaltra e che sappia manipolare gli umori del gruppo a suo favore.

Marco Melandri ottiene l'immunità

Arriva anche la prima immunità per il gruppo. Ad aggiudicarsela è l'ex pilota Marco Melandri. Questo privilegio, tuttavia, non arriva senza una contropartita importante. In questo caso, Melandri riesce a salvarsi superando l'offerta iniziale di Lucilla Agosti e mettendo all'asta ben 14mila e 500 euro, ovvero l'intero montepremi a disposizione dei concorrenti. Veronica Peparini e Ludovica Frasca sono attonite.

"La Talpa", chi è l'eliminato ieri sera

Dopo l'immunità di Melandri, è tempo di scoprire chi non arriva alla seconda puntata. La tensione è alle stelle e i concorrenti in gioco fremono per sapere a quale prova verranno sottoposti adesso. Diletta Leotta li sorprende con 15 domande sull'identità della Talpa, con l'obiettivo di stanare il traditore (o la traditrice). I quesiti spaziano dal sesso al colore degli occhi: la persona che darà il maggior numero di risposte errate finirà per essere esclusa dal gioco. Alla fine della prima puntata, la Talpa ha mietuto la prima vittima. Si tratta di Ludovica Frasca, ex velina e opinionista napoletana che ha perso la prova. Ludovica deve quindi abbandonare la Corte delle Spie.