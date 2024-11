“La Talpa”, cos’è successo nella seconda puntata: riassunto, eliminato e indizi

Tutto quello che è successo ieri sera 11 novembre Diletta Leotta, la conduttrice di "La Talpa - Who is the Mole". Credit: © RTI Mediaset. Federica Marcucci







Dopo l’esordio della scorsa settimana è andato in onda ieri il secondo appuntamento con La Talpa - Who is the Mole, reality show in cui indagini e adrenalina vanno di pari passo. Condotto da Diletta Leotta, il programma è la rivisitazione del celebre format degli anni Duemila e vede un nutrito cast di personaggi dello spettacolo pronti a lavorare in squadra - ma soprattutto a indagare individualmente, per scoprire chi è la Talpa. Dopo l’eliminazione di Ludovica Frasca abbiamo dunque ritrovato Alessandro Egger, Andrea Preti, Andreas Muller e Veronica Peparini (in team), Elisa Di Francisca, Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Marco Melandri, Marina La Rosa e Orian Ichaki. A seguito della puntata di ieri torniamo a rivivere i momenti più importanti con questo riassunto.

Il furto della valigetta e i sospetti nei confronti di Egger

Alla Corte delle Spie i concorrenti e Diletta Leotta ripercorrono un episodio che ha destato sospetti e non pochi malumori all’interno del gruppo. Nel cuore di una delle notti precedenti infatti la valigia che era stata affidata al gruppo scompare e, in concomitanza del fatto, i concorrenti iniziano a sentire urla; qualcosa che spaventa non poco i partecipanti e che si unisce anche all’improvvisa scomparsa di Alessandro Egger. Un dettaglio che fa ricadere subito innumerevoli sospetti su di lui e che genera tensioni tra lui e Gilles Rocca, innervosito dal fatto che durante un gioco un concorrente spaventi così tanto gli altri giocatori. Ma il vero colpo di scena arriverà nella seconda parte della serata quando si scoprirà che ad Andrea Preti, compagno di stanza di Gilles, era stato affidato il compito di prendere la valigetta (rivelatasi poi vuota) e che, lo stesso Rocca, un po’ per fiducia un po’ per strategia non ha detto niente fino all’ultimo del furto facendo finta di dormire. Qualcosa che va dunque a scagionare Egger ma che non toglie l’alone di sospetti attorno a un concorrente considerato da molti ambiguo.

La prova del ponte tibetano

Nella grande prova della serata i concorrenti, divisi in tre gruppi, devono arrivare sulla cima del Monte Santo in 60 minuti. Il gruppo formato da Marina, Lucilla, Marco e Alessandro si sposta in bicicletta, quello di Gilles, Orian e Elisa facendo trekking, mentre i restanti concorrenti dovranno trasportare la Piramide dei Sospetti. Ma ovviamente il cuore della prova è attraversare il ponte tibetano di Sellano, il più alto d’Europa, raccogliendo le buste colorate nascoste sotto il passaggio così da portarsi a casa il montepremi. Nonostante le difficoltà e qualche timore le coppie riescono a portare a termine la prova che, come sempre, ha portato con sé indizi e riflessioni su chi possa essere la Talpa.

Durante il percorso per raggiungere la cima del Monte Santo i concorrenti hanno infatti avuto la possibilità di accedere ai dossier degli altri concorrenti. La coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini insieme a Marco Melandri sono risultati i concorrenti più sospettati dal gruppo; al contrario di Gilles Rocca e Marina La Rosa i cui dossier non sono invece stati aperti da nessuno.

Andrea Preti vuole lasciare la gara

Nel corso della puntata non è poi mancato un momento in cui uno dei concorrenti si è sentito molto in imbarazzo a causa di un atteggiamento ambiguo ripreso dalle telecamere. Si tratta di Andrea Preti colto ad abbracciare Orian Ichaki in modo piuttosto intimo; peccato che Preti sia fidanzato e la cosa l’abbia messo a disagio e gli abbia fatto seriamente ponderare l’ipotesi di lasciare la trasmissione. Gli altri concorrenti si sono dimostrati solidali con lui, in particolare Gilles Rocca, tuttavia a fine puntata è emerso quanto in realtà Preti - forse per un atteggiamento generalmente ambiguo nei confronti del gruppo, possa essere uno dei principali sospettati.

L’indizio dell’amico della Talpa

Durante la seconda puntata abbiamo anche assistito a un momento particolare in cui i concorrenti, vestiti con mantelle e maschere veneziane - stile Eyes Wide Shut, si ritrovano a una festa un po’ diversa rispetto alla serata danzante che gli era stata preannunciata. Qui trovano un individuo mascherato, sedicente amico della Talpa, che fornisce loro un indizio: “La amate”. Tuttavia nessuno dei concorrenti è riuscito a comprendere realmente cosa si celi dietro queste parole così criptiche.

La grande prova dei sacchi di juta

La seconda prova della serata è una sfida fisica. I concorrenti devono infatti trasportare 2.500 kg in sacchi di juta con un carretto. Gilles Rocca viene scelto come coordinatore, dunque ha possibilità di decidere come suddividere al meglio i pesi; tuttavia alla fine della prova vengono trasportati solo 1.860 kg lasciando i restanti 640 kg sulle spalle di Gilles che prova invano a trasportarli mancando l’obiettivo finale per soli 40 kg. La mancata perdita del premio di 10 mila euro e il suo atteggiamento rendono così Gilles uno dei principali sospettati della puntata.

Andrea Preti ottiene l’immunità

Arriva anche l’immunità della seconda puntata. A ottenerla è Andrea Preti che vince l’asta inaugurata da Orian - nonostante il gruppo le avesse detto di non farlo, ma a un caro prezzo. Con la sua immunità infatti Andrea ha tolto 13.500 euro al montepremi di 23 mila euro, facendolo scendere a 9.500 euro.

La Talpa chi è l’eliminato di ieri sera

Dopo l’ottenimento dell’immunità da parte di Preti si giunge alla parte finale della puntata in cui si scopre il nome di chi non arriverà alla terza puntata dello show. Ancora una volta Diletta Leotta dà il filo da torcere ai concorrenti sorprendendoli con un test che ha l’obiettivo di aiutare i concorrenti a capire chi sia la Talpa. O forse a depistarli… L’eliminato della serata è stato l’ex pilota Marco Melandri che perde la prova e che si trova costretto ad abbandonare la Corte delle Spie.