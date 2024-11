“La Talpa”, cos’è successo nella terza puntata: riassunto, eliminato e indizi

Tutto quello che è successo ieri sera 18 novembre nel reality show Diletta Leotta, la conduttrice di "La Talpa - Who is the Mole" Credit: © RTI Mediaset. Federica Marcucci







Continua l'appuntamento settimanale con "La Talpa - Who is the Mole", reality show condotto da Diletta Leotta in cui i concorrenti devono indagare per scoprire chi sia il sabotatore presente all'interno del gruppo. Dopo l'eliminazione di Marco Melandri nella seconda puntata ritroviamo i concorrenti rimasti, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini, Andrea Preti, Gilles Rocca, alle prese con nuove sfide. Andiamo a vedere che cosa è successo nella puntata di ieri con il nostro riassunto.

La discussione tra Veronica e Lucilla

Si sa, l'obiettivo della Talpa è quello di minare l'unità del gruppo amplificando i sospetti e generando un clima di scarsa fiducia. Proprio nella puntata di ieri abbiamo assistito a una pesante discussione tra Veronica Peparini e Lucilla Agosti. Un diverbio molto acceso in cui la prima accusava la seconda di comportarsi da vittima con tutti - in particolare con i concorrenti maschili, mentre la seconda sosteneva il contrario. Insomma un clima non propriamente disteso.

La missione settimanale

Prima di entrare nel vivo della missione settimanale ai concorrenti viene chiesto di stilare una classifica di quelle che, secondo loro, sono le persone più affidabili del gruppo. La più "votata" risulta Orian che, con i suoi silenzi e una scarsa volontà di esporsi, sta diventando bersaglio di molti membri del gruppo. Successivamente capiamo meglio che il reale obiettivo della classifica non era (solo) quello di creare ulteriore scompiglio ma faceva parte della preparazione per la missione settimanale. Arrivati completamente bendati nella splendida cornice del Lago del Salto, i concorrenti vengono appesi ad altezze diverse in base alla loro posizione nella classifica: i meno votati in basso e i più votati in alto. La persona meno degna di fiducia, Orian, si ritrova dunque in cima a un'altezza di ben 12 metri. L'obiettivo della missione è quello di saltare facendo guadagnare al gruppo 500 euro a testa. Tutti saltano - compresa Orian che vince la sua paura dei pesci - tranne Marina La Rosa che fa così sfumare il bonus di 10 mila euro e fa sì che i sospetti inizino a ricadere su di lei.

La prova del wasabi e il mentalista

Ma gli inganni non sono ancora finiti. Tornati alla Corte delle Spie ai concorrenti viene chiesto di assaggiare il contenuto di una ciotola che ognuno si ritrova di fronte a sé: può contenere wasabi oppure avocado. Alla fine della prova tutti dovranno indicare chi ha dissimulato mangiando davvero il wasabi al posto dell'avocado. Ancora una volta i riflettori si volgono verso Marina La Rosa che - minimizzando fino alla fine, complice anche un Alessandro Egger deciso a portare scompiglio - non solo conferma i dubbi del gruppo, ma non riesce a guadagnarsi l'immunità proprio per il fatto di essere stata la più votata. A questa prova segue un momento molto particolare in cui per la prima volta Diletta Leotta entra nella Villa delle Spie, insieme a lei il mentalista Francesco Tesei che mette alla prova i concorrenti dimostrando loro che il linguaggio del corpo non mente quando si tratta di capire chi è la Talpa. Dopo aver giocato con cinque membri del gruppo il mentalista scrive così il nome di quella che lui crede sia la Talpa in un foglio che viene inserito all'interno di una busta. Ovviamente i concorrenti hanno l'obbligo di non toccare niente.

L'indizio e la scoperta di Alessandro Egger e Orian Ichaki

Anche questa settimana l'amico della Talpa decide di fare ritorno, dando ai concorrenti un indizio che potrebbe aiutarli a capire chi sia la Talpa. L'indizio è molto particolare in quanto il portavoce afferma che la Talpa vuole "proporre un armistizio". Nonostante non pochi ragionamenti e collegamenti con la storia più o meno coerenti, il gruppo è in alto mare e non riesce a capire che cosa significhino le parole dell'amico della Talpa. La svolta arriva quando Alessandro e Orian, ripresi di nascosto dalle telecamere, affermano di aver trovato degli indizi utili a svelare l'arcano. Qualcosa che i due concorrenti decidono di non dire al gruppo, una volontà che viene confermata anche alla Corte delle Spie dalla stessa Orian la quale non vuole rompere il patto con Alessandro. Un atteggiamento che fa rimanere male Andrea Preti che si ritiene molto amico della modella.

La grande prova: fuoco e ghiaccio

La grande prova della settimana ha l'obiettivo di mettere alla prova, sia fisicamente che mentalmente, i concorrenti che, a coppie, dovranno vedersela con il freddo di una vasca gelata e il caldo cocente del terreno. Mentre uno dei due concorrenti deve rimanere a bagno in una vasca che, via via, diventa sempre più fredda, l'altro deve scavare nel terreno per cercare tessere e monete. Una prova che mette a dura prova tutti i concorrenti in particolare Orian che non riesce a rimanere nella vasca gelata uscendo prima del tempo e facendo così sfumare il bonus da aggiungere al montepremi. Diletta Leotta informa però i concorrenti che le tessere servono a comporre un messaggio cifrato che darà la possibilità di guadagnare un bonus. In pochi secondi le parole vengono messe in fila: "La Talpa sono io, io sono la Talpa, abbiamo almeno due cose in comune". Un dettaglio che fa concentrare i sospetti sulla coppia Peparini-Muller, i quali hanno davvero due cose in comune: due gemelle.

La prova per l'immunità

La prova per l'immunità questa settimana è stata diversa dal solito. Orian non può infatti partecipare all'asta per aver abbandonato la prova prima del tempo, mentre con gli altri si verifica una situazione particolare. Dopo che Diletta Leotta informa i concorrenti che l'offerta più alta sarebbe stata annullata, vediamo Andrea Preti puntare mentre tutti gli altri decidono di non fare niente. Che si sia trattato di una strategia? L'immunità infatti salta e tutti partecipano così al test finale.

Chi è l'eliminato di ieri sera

A seguito del non ottenimento dell'immunità da parte di nessuno dei concorrenti ci si prepara a scoprire il nome del concorrente che lascerà la trasmissione. Diletta Leotta sottopone quindi l'intero gruppo al suo test di 15 domande a seguito di cui scopriamo che l'eliminata della serata è Elisa di Francisca, ex schermitrice italiana, la quale non è riuscita a rispondere in modo giusto ai quesiti proposti. Ovviamente la Talpa non è lei.