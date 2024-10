“La Talpa”, il cast ufficiale. Ecco gli 11 concorrenti e come funziona

Vi presentiamo in esclusiva i partecipanti al reality di Canale 5 condotto da Diletta Leotta Paolo Fiorelli







Non c'è ancora la data di partenza ufficiale, ma su Canale 5 sta per tornare il reality "La Talpa". Sarà condotto da Diletta Leotta che si trasferirà per sei settimane in una sontuosa villa vicino a Viterbo. Lì dovrà “domare” gli 11 concorrenti che vi presentiamo in esclusiva.

Tra di loro, impegnati in svariate prove di abilità e resistenza, si nasconderà appunto una “Talpa” che dovrà sabotare tutti gli altri senza farsi scoprire. E alla fine il concorrente che riuscirà a smascherarla vincerà il montepremi.

I concorrenti di “La Talpa” devono affrontare una serie di prove fisiche, di abilità e di resistenza. Poi si confrontano tra di loro nella “Corte delle Spie”. Ogni prova superata farà crescere il montepremi finale, ma tra i concorrenti si nasconde anche un sabotatore (la Talpa, appunto) che cercherà di farli fallire, senza però farsi scoprire. Alla fine di ogni puntata, ogni concorrente deve affrontare un test rispondendo a una serie di domande sulla Talpa: chi fa più errori viene eliminato (questo non può succedere alla Talpa, che si ritrova a dover rispondere... su sé stessa!). Nella sesta e ultima puntata viene rivelata l’identità della Talpa, e chi tra i concorrenti sarà riuscito a centrare meglio il profilo del sabotatore sarà proclamato vincitore del gioco (e si aggiudicherà il montepremi).

Gli 11 concorrenti di "La Talpa" (due di loro giocheranno in coppia)