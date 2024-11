“La Talpa” ultima puntata: chi è la Talpa e il vincitore

Tutto quello che è successo nell'ultima puntata del reality ieri sera 25 novembre. Federica Marcucci







"La Talpa - Who is the Mole" chiude in anticipo e, ieri sera, abbiamo assistito all'ultima puntata in cui i concorrenti si sono messi alla prova in diverse sfide cercando di capire chi fosse il sabotatore presente all'interno del gruppo. In quest'ultimo appuntamento Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini (in coppia), Andrea Preti e Gilles Rocca si sono sfidati per l'ultima volta per vincere. Ma chi è davvero la Talpa? Andiamo a vedere che cosa è successo con il nostro riassunto.

La prima prova

La prima prova della puntata mostra la resistenza dei concorrenti, ma anche la fedeltà dei singoli al gruppo. Mentre infatti Veronica Peparini e Marina La Rosa sono rinchiuse in una teca piena di melma che continua a riempirsi, gli altri devono cercare in una vasca piena di acqua sporca le brugole che arrestano il flusso dell'acqua nel contenitore. Allo stesso tempo le due concorrenti chiuse nella teca dovrebbero cercare le chiavi che aprono il lucchetto. Il premio di 14mila euro tuttavia svanisce poiché Veronica, spaventata dagli spazi chiusi, manda a monte la prova. Ovviamente il dubbio è quello che la Talpa possa aver sabotato la prova e i sospetti ricadono su Orian.

Le Olimpiadi della Talpa

Nella pittoresca cornice dell'Anfiteatro di Sutri la squadra si sfida in tre prove a eliminazione, le Olimpiadi della Talpa: corsa delle bighe, corsa degli asini e lancio del giavellotto. A seguito delle prove il vincitore delle Olimpiadi, Andreas Muller, dovrà sfidare insieme alla regina eletta, Marina La Rosa, l'eroe Andrea in una prova di forza e resistenza fisica: quella delle colonne d'Ercole. L'obiettivo della prova è quello di sollevare due colonne dal peso di 170 kg ciascuna. Andreas tenta il tutto per tutto, ma Marina non ce la fa e la vittoria sfuma.

Il Parco dei Mostri e la seconda prova

La seconda grande prova della serata vede i concorrenti recarsi nel meraviglioso Parco dei Mostri di Bomarzo con l'obiettivo di liberare Lucilla Agosti e Gilles Rocca: rapiti dai guardiani del bosco e rinchiusi in un sarcofago dove sono contenuti degli indizi sulla combinazione che apre il lucchetto. L'obiettivo è quello di liberare i due concorrenti entro 45 minuti risolvendo una serie di enigmi durante il percorso. Grazie a un ottimo lavoro di squadra il gruppo riesce a liberare Gilles e Lucilla completando la missione affidatagli. Nella seconda prova della serata i concorrenti devono invece vedersela con fionda e bersagli da colpire. A ogni bersaglio corrisponde un premio in denaro, l'obiettivo è colpire i bersagli del colore su cui si è deciso di puntare, dopo aver preso le sfere necessarie per lanciare attraverso una bascula. La sfida non va benissimo e solo Andrea Preti riesce a colpire un bersaglio da 500 euro.

Il primo eliminato della puntata

Alessandro Egger ha la possibilità di ottenere un indizio sull'identità della Talpa rinunciando alla propria immunità e sottraendo 20 mila euro al montepremi. Alessandro decide di non accettare e, successivamente, il test sull'identità della Talpa di Diletta Leotta mette alla prova i concorrenti e decreta il primo eliminato della serata. Si tratta di Gilles Rocca il quale si scopre anche essere la figura mascherata nota come "Amico della Talpa".

La lite tra Marina La Rosa e Alessandro Egger

Successivamente i concorrenti hanno la possibilità di assicurarsi l'immunità puntando una cifra a loro scelta che sarà decurtata dal montepremi. Vince Andrea Preti che offre 43 mila euro che vengono sottratti al montepremi di 58.500 euro. Una decisione che contribuisce ad alimentare le tensioni del gruppo che, poco dopo, esplodono in un'accesa lite tra Marina La Rosa e Alessandro Egger a causa di visioni divergenti in merito alla correttezza e alla strategia di gioco.

Le Cascate delle Marmore e i nuovi eliminati

Nella prova seguente i concorrenti, divisi in due gruppi, dovranno prendere parte a una sfida adrenalinica sullo sfondo delle Cascate delle Marmore, le cascate più alte d'Europa. Seguendo due percorsi, l'idrospeed e il river adventure, i partecipanti hanno l'obiettivo di superare delle prove e raccogliere nastri che alzano il valore del montepremi. Nonostante le difficoltà il gruppo si porta a casa la vittoria, ma è ancora troppo presto per gioire. Tornati alla Corte delle Spie scopriamo infatti i nomi dei nuovi eliminati dell'ultima puntata: Orian Ichacki, Andreas Muller e Veronica Peparini considerati come unico concorrente. Ovviamente la tensione è alle stelle e, all'ultima cena, ogni occasione è buona per attaccare Andrea Preti e Alessandro Egger, considerati dei doppiogiochisti.

L'ultima prova e l'ultimo test

Rimasti ormai in quattro, i finalisti devono affrontarsi in una sfida che mette alla prova le loro paure e che, in un modo o nell'altro, li costringe a fidarsi l'uno dell'altro. Divisi in due coppie - Marina La Rosa e Lucilla Agosti, Andrea Preti e Alessandro Egger - i concorrenti devono superare un percorso: uno di loro, bendato, deve saltare da una colonna all'altra per arrivare in fondo guidato solo dalle istruzioni del compagno. Oltre alla difficoltà del gioco si unisce anche fatto che ogni colonna è alta 4 metri. Nonostante alcune penalità le coppie riescono ad aggiungere 14.500 euro al montepremi. A seguito dell'ultima prova Diletta Leotta fa anche partire l'ultimo test che porta all'eliminazione di Marina La Rosa.

Chi è la Talpa e il vincitore

Rimasti ormai in tre, Lucilla Agosti, Andrea Preti e Alessandro Egger si preparano a conoscere il nome del vincitore di questa edizione de "La Talpa" ma anche l'identità della Talpa stessa. Si tratta di Alessandro Egger che si porta a casa il montepremi finale di 38 mila euro e Lucilla Agosti che, durante tutto il reality, ha cercato di sabotare i propri compagni facendo il doppio gioco.