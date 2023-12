La vincitrice di “X Factor 2023” è Sarafine

La cantautrice è stata parte della squadra capitanata da Fedez Alessandro Alicandri







La vincitrice di X Factor 2023, nella puntata del 7 dicembre è Sarafine della squadra di Fedez. Secondi classificati gli Stunt Pilots, terzo Il solito Dandy e poi fuori dal podio Maria Tomba. La 34enne di origine calabrese è una cantautrice che in queste settimane ci ha regalato l'essenza della musica, fatta di una passione che si estende ben oltre il canto: è in grado di realizzare un brano dalla scrittura fino alla sua produzione. Il suo inedito è "Malati di gioia" che come potete ben immaginare ha tra i crediti solo il suo nome. Nella serata finale Sarafine ha duettato con gli Ofenbach in "Overdrive".

La scheda di Sarafine

Il vero nome di SARAFINE è Sara Sorrenti: il suo stile unisce musica elettronica e leggera. Nei brani di SARAFINE si intrecciano influenze musicali Dubstep, Tecno, Trap, Drill, Pop. I testi, in italiano e inglese, e le melodie seguono armonie e sonorità inquiete che trasmettono un forte desiderio di rottura dalla monotonia della vita di tutti giorni. Esprimono prepotentemente la necessità di deviare da un universo fatto di prevedibilità e rigore, per arrendersi all’incertezza, grande fonte di paure ma soprattutto di speranze.

Perché si chiama Sarafine?

Il nome d'arte dell'artista unisce la parola Sara e quella "fine", la parola italiana. Ha dichiarato "Trasmette l'idea che ho di me, ovvero di essere condannata a finire in me stessa". Intende, per capirci, che immagina se stessa come un serpente che si mangia la coda, a rappresentazione del simbolo dell'infinito.

L'audizione di Sarafine

Quali canzoni ha cantato a X Factor?