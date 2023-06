Le regole principali di “Temptation Island”

Sette coppie chiedono di partecipare perché uno dei due (oppure entrambi) ha dei dubbi sulla relazione e cerca delle risposte Solange Savagnone







Sette coppie, non sposate e senza figli in comune, chiedono di partecipare a “Temptation Island” perché uno dei due (oppure entrambi) ha dei dubbi sulla relazione e cerca delle risposte. I protagonisti partono così per un resort da sogno nel sud della Sardegna e per 21 giorni vivono separati in due villaggi diversi in compagnia di 28 single (ragazzi e ragazze) che cercano di farli riflettere sulle loro storie ma anche divertire, in modo che capiscano la vera natura dei loro sentimenti.

Immancabili gli appuntamenti ai falò, dove il conduttore Filippo Bisciglia chiama i fidanzati e le fidanzate per informarli su nuove rivelazioni o fatti accaduti nei rispettivi villaggi (in casi urgenti, i video vengono mostrati nel “pinnettu”, una casetta nel villaggio). Le coppie si rivedranno soltanto nel falò di confronto finale (ma può essere chiesto in qualunque momento) e lì decideranno se dirsi addio per sempre o uscire insieme dal villaggio.