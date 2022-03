“L’Isola dei famosi”: chi è Cloè D’Arcangelo, la ragazza sempre inquadrata in studio

Approfondiamo la vita di una delle protagoniste (inconsapevoli) dell'ultima edizione del reality Alessandro Alicandri







La nuova edizione de “L'Isola dei famosi” 2022 è partita con un cast eccezionale, dinamiche interessanti e una Ilary Blasi più in forma che mai. Tra i tanti elementi distintivi di questa edizione di successo c'è lei, una bellissima ragazza dagli occhi verde chiaro che in ogni puntata viene costantemente inquadrata con dei primi piani mozzafiato dal regista Roberto Cenci. Quello che è certo è che si trova lì per sostenere la sua amica Estefania Bernal (in coppia con Nicolas Vaporidis), non parla molto durante le puntate quindi in molti ci siamo chiesti chi sia.

Ma siamo certi che in futuro avrà moltissimo da dire.

Lei è Cloè D'Arcangelo, per gli amici Clo, modella e influencer, è nata e cresciuta a Milano da papà romano e mamma abruzzese. Ha studiato al liceo classico e di ricerca San Raffaele e poi si è iscritta all'Università a Medicina e Chirurgia. La complicata vita del medico però non faceva per lei, quindi ha cambiato tutto ed è passata a Psicologia, per la quale si è laureata lo scorso luglio.

Classe 95, nata il 7 giugno, ha una grande passione per lo sport: ama la boxe e il pattinaggio a rotelle. La sua carriera come modella nasce un po' per caso e nasce esattamente per lo stesso motivo per cui ve ne parliamo oggi: inquadrata come pubblico in uno studio in televisione, la sua bellezza (com'è ovvio) non è passata inosservata.