“L’isola dei famosi”, ecco i concorrenti del 2022

In esclusiva su Sorrisi le interviste a Ilary Blasi e ai naufraghi Redazione Sorrisi







"L'isola dei famosi" riparte lunedì 21 marzo su Canale 5 per essere poi in onda ogni lunedì e giovedì in prima serata. Ilary Blasi e i concorrenti sono i protagonisti della copertina di Sorrisi in edicola da martedì 15 marzo e nel numero troverete le interviste esclusive alla conduttrice e ai naufraghi. L'inviato in Honduras tornerà a essere Alvin, mentre gli opinionisti in studio saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Questi sono i concorrenti dell'edizione 2022, per la prima volta divisi in due gruppi: le coppie e i singoli.

Le coppie

Guendalina ed Edoardo (fratello di Guendalina) Tavassi

Lory Del Santo e Marco Cucolo (fidanzato di Lory)

I Cugini di Campagna

Gustavo e Jeremias Rodriguez (Il padre e il fratello di Belen)

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni (figlio di Carmen)

Clemente Russo e Laura Maddaloni (moglie di Clemente)

I singoli