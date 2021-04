“L’isola dei famosi”, ecco perché Elisa Isoardi non molla mai

Bella e tosta, al reality di Canale 5 è stata notata perfino dagli inglesi Elisa Isoardi Barbara Mosconi







Ha compiuto 38 anni il 27 dicembre e dopo neanche tre mesi si è imbarcata, letteralmente, per il primo reality della sua carriera: “L’isola dei famosi”. Una nuova avventura per Elisa Isoardi che, da quando era poco più che adolescente, di avventure non se n’è lasciata sfuggire nessuna.

Ama definirsi «la ragazza di montagna con il tacco 12» per via dei suoi natali nelle valli del cuneese dove è cresciuta e dove ama rifugiarsi sovente. Anche se i tacchi a spillo non le servirebbero proprio, tantomeno sulle spiagge dell’Honduras, avendola madre natura dotata di un’altezza invidiabile (sfiora il metro e 80). Proprio grazie al fisico slanciato, infatti, Elisa ha debuttato nel mondo dello spettacolo sin da giovanissima come modella, partecipando poi, a quasi 18 anni, a Miss Italia dove vinse, premiata da Fabrizio Frizzi, la fascia di Miss Cinema.

Tuttavia non si è consacrata al cinema, bensì alla televisione. Eccola, dunque, di nuovo in tv dallo scorso 15 marzo quando è sbarcata nell’arcipelago di Cayo Cochinos insieme con un drappello di altri naufraghi definendosi «conduttrice nell’anima, curiosa nella vita». Sul primo punto non v’è alcun dubbio, avendo dal 2005 (anno del suo debutto in Rai) condotto moltissimi programmi, da “Italia che vai” a “Unomattina”, da “Linea verde” a “La prova del cuoco”, dove ha raccolto per due volte il testimone da Antonella Clerici.

Alla domanda sul perché proprio ora abbia deciso di partecipare a “L’isola dei famosi” Elisa ha risposto: «Perché sono alla continua ricerca di emozioni intense, nuove e diverse». In quanto a emozioni finora non le ha date molto a vedere: «Osservo, poi piano piano capisco cosa fare» si è giustificata. Sarà per i suoi orgogliosi natali piemontesi e per la sua natura riservata (raramente parla del fratello maggiore Domenico, che vive da eremita in montagna, o del padre Walter, andato via di casa quando lei aveva 3 anni). Sarà perché il ruolo di conduttrice, espletato per anni e anni, la tiene al di sopra delle parti.

A ogni modo, di tutto quello che è successo sulle spiagge dell’Honduras si può elencare: qualche tensione con Brando Giorgi (gli ha rimproverato «il fare accusatorio»), qualche sfida con Valentina Persia (più volte avversaria nelle prove fisiche), qualche diverbio poi risanato con l’ex avversario di “Ballando con le stelle” Gilles Rocca («Non tollero alcune sue battute»).

A un certo punto Ilary Blasi le ha fatto notare: «Sei partita grintosa, poi ti è presa la malinconia». Elisa non ha negato, ma ha puntualizzato: «Sto prendendo le misure». Dopo di che ha diviso i suoi compagni dell’Isola in “muli” (quelli che hanno «le mani rovinate») e “fiati” (quelli che parlano e basta). Di sé ha semplicemente affermato: «Non sono venuta qua in vacanza». Poi fra “muli” e “fiati” è facile collocarla: basti pensare a quando è rimasta imperterrita sotto il diluvio a sorvegliare che il fuoco non si spegnesse.

Di certo Elisa Isoardi nelle ultime settimane ha lasciato il segno. Il tabloid inglese “The Sun”, incuriosito che nel cast del programma ci fosse l’ex calciatore Paul Gascoigne, l’ha immortalata sulle pagine del giornale in costume da bagno con tanti complimenti per il fisico mozzafiato. Mentre Elettra Lamborghini l’ha ribattezzata “Isohard” per lo sguardo ammaliatore. Occhi verdi che saettano e non perdonano.

L’unico momento in cui una lacrima furtiva ha fatto capolino è stato quando mamma Irma è comparsa in collegamento video. Elisa si è profusa in frasi amorevoli: «Scusa per tutto il tempo perso. Ti ho allontanata, sono scappata, non avevo il coraggio di confrontarmi con te». La crisi risale al 2018, un periodo, ha confessato Elisa a “Verissimo”, né facile né felice della sua vita, coinciso con la rottura del fidanzamento con Matteo Salvini (allora ministro dell’Interno): «Non ero in forma. Lasciarsi è sempre un fallimento, è stata la storia più importante della mia vita».

Mamma Irma tra l’altro conosce bene la testardaggine della figlia: «Da bambina la portai in gita a Roma. Elisa aveva 7 anni. Mentre visitavamo la città, si fermò, mi guardò negli occhi e mi disse: “Mamma, io verrò a vivere qui”. Mi lasciò di stucco».

Determinata a vincere e impassibile di fronte a tutto. Quando nella puntata del 5 aprile è stata eliminata al televoto, Elisa ha accettato di continuare a combattere tra le riserve di Playa Esperanza: «Vabbè, queste sono le sorprese dell’Isola». E chissà quali altre sorprese le riserverà il futuro.