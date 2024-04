“L’isola dei famosi”, Elenoire Casalegno: «La parola d’ordine è “divertimento”»

Elenoire, perché l’hanno scelta come inviata?

«Mi sono posta la stessa domanda (ride). Forse perché sono abbastanza “rock’n’roll” per accettare, perché mi piacciono le sfide e sono folle quanto basta».

Quanto è felice?

«Molto, mi piacciono le avventure».

Come si sta preparando?

«Cerco di fare il pieno di buone emozioni, memorizzo profumi, immagini, voglio portare con me tutto ciò che di bello e di buono mi circonda».

Ha già preparato la valigia?

«No, ma di certo non mancheranno i libri e una maglietta dell’Inter, che spero di indossare prima possibile».

Studierà un look particolare per i collegamenti?

«Stiamo ancora lavorando sugli abiti. Non saranno banali, ma non voglio svelarvi ancora nulla».

Vladimir Luxuria le ha dato qualche consiglio?

«Siamo due veterane, consapevoli dell’avventura che stiamo per vivere. La parola d’ordine è: ”divertimento”».

Come sarà il vostro rapporto?

«Ci conosciamo da tempo, saremo complementari».