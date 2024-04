“L’isola dei famosi”, Elenoire Casalegno: «Mi sto abituando al caldo e ai mosquitos»

L'inviata ci racconta in esclusiva i suoi primi giorni in Honduras Giusy Cascio







Quando da noi sono le 17.30, in Honduras sono le 9.30 e mentre la intercettiamo al telefono Elenoire Casalegno, inviata di “L’isola dei famosi”, si sta preparando per la prima riunione con gli autori. «Mentre finisco di vestirmi vi racconto» dice a Sorrisi, e a diecimila chilometri di distanza dall’Italia si sente che è un po’ trafelata...

Elenoire, ora che è sul posto, è contenta di aver accettato il lavoro da inviata o tornerebbe indietro con il primo volo?

«Per carattere io non scappo mai e vado fino in fondo alle cose per trarne degli insegnamenti. Poi non sono una naufraga, non dormo sulla sabbia esposta alle intemperie, non devo digiunare. Certo, non è facile. Qualche difficoltà la sto incontrando anch’io».

È lì da poco: è stato facile superare il jet lag?

«Per niente: sento molto il fuso di otto ore indietro. Sono qui dal 31 marzo e ancora mi sveglio alle 5».

E che cosa fa al mattino, così presto?

«Appena alzata, guardo subito le notizie dall’Italia, poi vado a correre fino alle 6.30 perché dopo fa troppo caldo. E quando finisco faccio una colazione abbondante e varia. Con molta frutta, che qui è buonissima, delle uova strapazzate o dei french toast (fette di pane tostate nel burro e guarnite con creme e confetture, ndr)».

Dal punto di vista paesaggistico le piace l’Honduras?

«Non c’ero mai stata prima d’ora e non ho avuto ancora modo di girare tra le bellezze del Paese. Ma la natura qui è predominante, incontrollabile. Si è visto già nella prima puntata: quando sono arrivata c’era il mare mosso e un vento fortissimo che non mi faceva sentire nulla all’auricolare».

In onda abbiamo visto dei pittoreschi pellicani aggirarsi in spiaggia. Le sono sembrati amichevoli?

«Non ci ho ancora chiacchierato (ride). In compenso ho fatto “amicizia” con i mosquitos, che vengono fuori dalla sabbia al pomeriggio e devastano la pelle di punture: ho così tanti bolli che sembro la Pimpa (la cagnolona a macchie rosse, personaggio dei fumetti disegnato da Altan, ndr)».

Si è sistemata bene laggiù? Dove abita?

«Io sto sulla terraferma e mi sposto sull’isola dei naufraghi in elicottero. Ho una casa mia con tutti i comfort: due stanze, due bagni e la cucina. Quando sono arrivata ho spostato subito i divani perché ho il pallino del design e non mi piaceva la loro disposizione. Poi ho vuotato le valigie».

Si è accorta di aver dimenticato un oggetto fondamentale?

«Sì, le casse per ascoltare la musica. Le avevo pure messe in carica prima di partire, e invece all’ultimo minuto le ho lasciate a casa. Dovrò farmele spedire».

Il suo approdo da inviata è stato spumeggiante: è arrivata in barca, sullo scuolabus dei bimbi honduregni. Come l’hanno accolta?

«Ho scelto io questo ingresso, lo stesso che aveva fatto Vladimir Luxuria, per omaggiarla. I bambini sono stati affettuosissimi. Ho due “guardie del corpo”, Valentino e Diego. Mi colpisce molto vedere quanto sorridono questi ragazzini, dai 6 ai 10 anni. Non hanno nulla rispetto ai nostri bambini, eppure sembrano così felici. Fa riflettere. Forse noi non diamo importanza alle piccole cose che contano davvero».

Perché per la prima puntata si è vestita totalmente di bianco?

«La verità? Perché fa un caldo infernale, con 40 gradi percepiti e un’umidità pazzesca! Infatti bevo litri e litri d’acqua, anche se qui è tutta demineralizzata, quindi devo aggiungerci gli integratori di magnesio e potassio».

I naufraghi hanno già cercato di corromperla per ottenere cibo in più?

«No, è ancora presto. Ma io li sorveglio costantemente. Faccio due riunioni al giorno con gli autori e studio tutti i loro comportamenti, anche quelli notturni. Nulla è lasciato al caso...».

Le manca qualcosa in particolare dell’Italia?

«Il cibo, che è il migliore del mondo. Qui è tutto un pollo e riso o riso e pollo».

Con sua figlia Swami vi sentite spesso?

«Ci mandiamo tanti messaggi e vocali. Telefonare è più difficile perché quando è libera lei io lavoro, per la differenza di fuso orario».

L’ha vista in tv e l’ha promossa come inviata?

«Sì, ho ricevuto pareri positivi da tutti i miei cari a cui chiedo di dirmi la verità».

Lei è ipercritica con sé stessa?

«Tantissimo. Per me è sempre tutto migliorabile».

Il 28 maggio è il suo compleanno: sarà lontana dagli amici.

«Più del compleanno, mi dispiace non poter seguire l’Inter e magari festeggiarla in Piazza Duomo, a Milano, con gli altri tifosi. Come regalo vorrei lo scudetto!».

Facendo tutti gli scongiuri del caso, la sua Inter potrebbe vincere lo scudetto durante il derby con il Milan, il 22 aprile.

«E il 22 aprile io sarò in diretta all’“Isola”! Vorrà dire che mi farò mandare gli aggiornamenti della partita sul telefonino dagli amici e li sbircerò durante le pause della pubblicità».