“L’isola dei famosi”, gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese

Affiancheranno la conduttrice Vladimir Luxuria nel reality di Canale 5 Solange Savagnone







Sonia Bruganelli: «Adoro scovare finzioni e maschere»

Sonia, le era mancata la tv?

«Facendo produzioni non ho sentito la mancanza del video, ho continuato a respirarne l’aria da dietro le quinte».

Come mai ha deciso di fare di nuovo l’opinionista, dopo l’esperienza al “GF”?

«Perché credo che sia, televisivamente parlando, il ruolo che più mi si addice».

Sarà diverso rispetto al “GF”?

«Sì, perché la psicologia dei concorrenti è differente. Qui si sviluppano difficoltà con il passare del tempo per la fame e per l’esigenza di fare gruppo. Al “Grande Fratello” è più facile muoversi da soli, all’”Isola” è impossibile».

Ci mostrerà un suo lato inedito?

«Se ne trovo ancora qualcuno, volentieri (ride)! Forse sarò meno “entrante”, ma non posso promettere cose che magari poi non mantengo».

È una fan di questo reality show?

«Lo sono di tutti i reality. Ciò che mi piace di più è vedere le persone che cercano di mascherare sé stesse per piacere. Adoro andare a scovare tutte le finzioni e le maschere che, per necessità o anche solo per carattere, i concorrenti si mettono».

Cosa pensa di Vladimir ed Elenoire?

«Vladimir ha sempre dimostrato di essere una donna coraggiosa, anche accettando questo compito impegnativo. Credo che Elenoire sia perfetta per l’Honduras, perché ha una tempra non indifferente».

Dario Maltese: «Sarà come un grande romanzo popolare»

Dario, debutta come opinionista. Perché ha accettato questa proposta?

«Mi ha spinto la curiosità, che è uno dei motori principali del mio lavoro di giornalista. Vado con molto entusiasmo per fare un’esperienza diversa e anche per divertirmi».

Cesara Buonamici, già opinionista per il “GF”, le ha dato qualche consiglio?

«Cesara, così come il mio direttore Clemente J. Mimun, che ringrazio per avermi lasciato la libertà di accettare questo impegno, mi hanno detto di essere me stesso, di divertirmi e di non prendermela se magari ogni tanto dovesse arrivare qualche critica».

In che modo si comporterà?

«Andrò molto d’istinto, in base a quello che accadrà in ogni puntata. Per carattere non mi interessano i gossip ma la dimensione del racconto dei protagonisti, perché il reality in fondo è come un grande romanzo popolare».

Cosa scopriremo del suo carattere?

«Spero una certa ironia e la mia tendenza a dire quello che penso».

Conosceva la conduttrice e l’inviata?

«Ci siamo conosciuti sul set per la cover di Sorrisi: Vladimir è ironica e intelligente, Elenoire mette subito di buon umore, ha sempre la battuta pronta».