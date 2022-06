“L’isola dei famosi”, il meglio di questi caldissimi 99 giorni

Il 27 giugno è il giorno fatidico in cui si saprà il nome del vincitore del reality di Canale 5 Alessandro Alicandri







Lo stile di Ilary

Con la sua conduzione informale e fuori dagli schemi, Ilary Blasi non ha mai perso occasione per farci divertire. Lo sapevamo già dalla scorsa edizione, e questa ne è stata la conferma: il suo stile è fatto di battute irresistibili, doppi sensi, situazioni rocambolesche, una caduta epica e altri pazzi aneddoti. In questo modo, di puntata in puntata, ha alleggerito la tensione (altissima) della competizione. E ha avuto due “spalle” importanti: gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria l’hanno sostenuta sia nello scherzo sia nelle continue prese in giro. E a volte Ilary ha iniziato a ridere così tanto da non riuscire a fermarsi. Come quando ha dovuto richiedere l'intervento dello stesso Savino. Fingendo una telefonata, l’opinionista ha detto ironico: «Simona Ventura, devi rientrare».

Lode ad Alvin, l’inviato perfetto

La persona ideale per ricoprire il ruolo di arbitro e vigile sull'isola c’è e il suo nome è Alvin. Ha rischiato di non partire per la sua positività al Covid poco prima dell’inizio del reality, ma ha poi portato a termine in modo eccellente la missione più difficile dello show, ovvero gestire gli irrequieti naufraghi, spiegare le prove ed essere sempre “sul pezzo”. Se lo seguite sui social (la sua pagina Instagram è @bravoalvin) scoprirete grazie a lui i dietro le quinte e godrete di immagini aeree mozzafiato.

Il cambiamento di Nicolas Vaporidis

Ha ricevuto più di 30 nomination dal gruppo e questo la dice lunga sulla sua esperienza nel reality: Nicolas Vaporidis, attore e imprenditore, ha mostrato senza filtri di avere un carattere difficile, decisamente irrequieto. Ma si è fatto apprezzare poi per la sua assoluta sincerità d’animo, anche se ha creato parecchi malumori. Prima di partire aveva detto che la sua natura era un po’ da lupo solitario e lo ha confermato. Tra un “ringhio” e l’altro è diventato però uno dei punti di riferimento del gruppo, smussando nel frattempo gli angoli più spigolosi del suo carattere, fino a essere considerato oggi dagli isolani un amico su cui contare.

Il “seducente” avvocato di Ilona

L’Isola dà notorietà non solo a chi la fa, ma anche agli amici e parenti che difendono in studio i loro cari. Tra loro c’era Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller. È stato un tormentone l’inquadratura stretta sugli occhi di Luca, spesso coperti dagli occhiali da sole.

Edoardo Tavassi, una rivelazione

Chi l’avrebbe mai detto che un perfetto sconosciuto come Edoardo Tavassi (fratello di Guendalina, nota come ospite e opinionista in tv) arrivasse così lontano? Se la sorella negli anni ha dimostrato di essere divisiva perché è una “peperina” e senza peli sulla lingua, Edoardo in poco tempo invece è riuscito a farsi accettare come uno dei leader indiscussi del reality. Con i suoi modi di fare a volte burberi e a volte dolcissimi, ha conquistato il cuore di molte naufraghe (anche più dei “fisicatissimi” modelli in gioco) e ha guadagnato il rispetto degli uomini. In particolar modo, dopo le prime ruggini ha stretto un rapporto molto bello sia con Mercedesz Henger sia con Nicolas Vaporidis. Edoardo è stato spesso al centro delle discussioni più accese, dei momenti più divertenti e ha accettato di farsi rasare i capelli ricevendo in cambio delle pietanze preparate dallo chef, da condividere con tutto il gruppo.

Che risate con Carmen Di Pietro e Lory Del Santo

Se questa edizione è stata piena di spunti di discussione e risate è anche grazie a due donne che sono già state naufraghe in passato. La prima è Carmen Di Pietro, arrivata sull’Isola con il figlio Alessandro (anche lui simpaticissimo) e oggi rimasta da sola: è ancora un fiume in piena di energia e si distingue per la sua folle ironia. Anche se è già uscita dai giochi, ha fatto molto parlare di sé pure Lory Del Santo, entrata in gara con il suo giovane compagno di vita Marco Cucolo con il quale oggi è ai ferri corti. Infatti sull’Isola tra loro non sono mancati contrasti che continuano a interessare il pubblico da casa.

Superlavoro per l’infermeria

Che un programma così lungo potesse creare dei problemi ai naufraghi era prevedibile, ma quest’anno la quota di abbandoni è stata altissima, anche se non tutti per infortunio: dalla modella Patrizia Bonetti (che si è ustionata) a Roger Balduino (distorsione alla caviglia, un piede bruciato e un problema di emorroidi) sono in totale nove i concorrenti che hanno deciso di non proseguire la loro avventura. Persino Alvin si è rotto il tendine del dito medio e quasi tutti i naufraghi sono finiti in infermeria per accertamenti.

Ma quante isole compongono Cayos Cochinos in Honduras?

Sono ben 16: due grandi e 14 più piccole. Quest’anno tante spiagge sono state usate per fini diversi: oltre alla “Palapa” per le nomination e alla “Playa Palapa” per le prove, c’è stata anche “La tana dei serpenti”, la “Playa accoppiada”, la “Sgamada” per gli eliminati provvisori, la “Rinovada” e la “Ultimo sfuerzo”. Non è dato sapere dove siano di preciso, ma tutte le edizioni del mondo vengono svolte per lo più qui, anche in contemporanea, quindi la gestione degli spazi è fondamentale.