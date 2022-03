“L’isola dei famosi”: Jeremias e Gustavo Rodriguez leader. Il riassunto della prima puntata

L'Isola dei Famosi è cominciata! Nella prima puntata del 21 marzo, Ilary Blasi dallo studio e Alvin dall'Honduras hanno presentato i naufraghi pronti a mettersi in gioco in questa spettacolare avventura. In studio, gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Come già anticipato, il cast è diviso in coppie già formate (di parenti) e concorrenti solitari da accoppiare. Viene introdotta una nuova location, la tana dei serpenti. A cosa serve? È un luogo dove i naufraghi saranno chiamati a fare scelte difficili, buone di spirito o cattive come un serpente a sognagli. La prima scelta è quella di Antonio Zequila, che sceglie il suo compagno o la sua compagna di avventura in questa edizione. Antonio sceglie Floriana. Quello che Antonio e Floriana non sapevano è dovranno vivere vicini al massimo a un metro e mezzo di distanza, giorno e notte.

La prima prova ricompensa è un gioco a ostacoli con l'uso delle mele, tenute dalle labbra dai due concorrenti. In palio, ci sono gli effetti personali della coppia. Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni hanno vinto la prova, la coppia formata da Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo risulta sconfitta. La seconda manche è stata vinta da Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni e persa da Gustavo e Jeremias Rodriguez.

Mentre i concorrenti si sfidano, Cicciolina è su un'isola dedicata in solitaria e poi dopo il tuffo dall'elicottero è chiamata a unirsi un concorrente single. Sceglie Marco Melandri, con il quale dovranno stare attaccati giorno e notte sempre con un cavo di un metro e mezzo. Con un meccanismo a sorteggio, Jovana può scegliere il suo compagno di viaggio e sceglie Joana, mentre Estefania è in coppia con Nicolas. Purtroppo il televoto deciderà chi dei due potrà entrare in Papala e chi invece no. La coppia che può entrare in gioco è formata da Estefania e Nicolas Vaporidis.

Le coppie finora formate (tranne le due al televoto) devono lottare per la prima prova leader. I vincitori, in una particolare prova di equilibrio, sono padre e figlio Rodríguez (Gustavo e Jeremias). Hanno due vantaggi: non possono essere nominati e hanno per le mani il necessario per accendere il fuoco.

Al termine delle votazioni, i nominati sono la coppia Carmen e Alessandro e la coppia Ilona e Marco. I leader hanno nominato la coppia formata da Floriana e Antonio.