“L’isola dei famosi”, Sonia Bruganelli: «Io sono diretta e mi piace smascherare ogni falsità»

Da opinionista non le manda a dire... «Apprezzo i naufraghi che sono sé stessi e bersaglio gli altri» spiega Giusy Cascio







La schiettezza di certo non le manca. Nel ruolo di opinionista a “L’isola dei famosi” Sonia Bruganelli è sempre diretta. O, come dice lei: «Molto “entrante”, raramente accudente».

Sonia, come sta andando questa avventura “isolana”?

«Sto vivendo un’esperienza piacevole. Tutti i reality mi incuriosiscono perché danno la possibilità di “studiare” i comportamenti di persone che vengono messe in condizioni di convivenza forzata e, come in questo caso, di difficoltà estreme».

Quindi seguiva già il programma. O si è appassionata alle vicende dei naufraghi adesso, per lavoro?

«Ho sempre guardato “L’isola”, fin dalla prima edizione con Simona Ventura, e l’ho seguita via via nelle varie conduzioni».

Lei è stata opinionista anche per due edizioni al “GF”: analogie e differenze con “L’isola”?

«Il mio stile è lo stesso: mi piace smascherare le falsità. La differenza è che i naufraghi avrebbero l’attenuante della fragilità emotiva e fisica dovuta alla fame, tanto che qualcuno si ritira. Quindi ci si fa qualche remora in più a “infierire”. Detto questo, hanno scelto loro di stare nel gioco, e parte del gioco è accettare un giudizio, magari sferzante».

Qual è in sintesi la dote principale che deve avere un opinionista in tv?

«Non aver paura di risultare impopolare. Molti temono di diventare un “meme”, cioè di essere associati a un’immagine o a un video che possono diventare virali sui social. Io no, anzi: la cosa mi diverte!».

Con Vladimir siete diventate amiche?

«Non ancora. L’ho conosciuta in questo frangente e la apprezzo per il coraggio che ha avuto nel suo percorso. La trovo una donna molto generosa: non patisce gli interventi degli opinionisti, sa che in tv il lavoro di gruppo è fondamentale. La stimo professionalmente e umanamente, quindi spero che diventeremo amiche presto».

Con il collega Dario Maltese siete in sintonia?

«Lui come opinionista è il mio opposto, perché ha un’impostazione classica, giornalistica, e a volte abbiamo pareri divergenti sulle dinamiche».

Meglio lui di Adriana Volpe, che è stata opinionista con lei nella sua prima esperienza al “Grande Fratello”?

«Né meglio, né peggio: diverso. Dario mi sta molto simpatico».

Chi le piace di più tra i naufraghi per l’atteggiamento in gruppo?

«Joe Bastianich, perché è serenamente sé stesso. E solo per questo manda ai matti altri personaggi».

E chi invece secondo lei dovrebbe cambiare prospettiva di gioco?

«Tutti quelli che vanno a rimorchio di chi si pone come leader. Sono come quelli che arrivano al quarto posto al “Grande Fratello”: non riescono neanche a farsi odiare, non lasciano il segno, non vinceranno mai».

Elenoire Casalegno sta facendo un buon lavoro come inviata?

«Assolutamente sì, è una grande professionista. Da lontano a noi sembra tutto bello: il paesaggio, il mare, la natura. Ma in realtà le condizioni non sono sempre facili, tra caldo, vento, insetti…».

Lei è mai stata in Honduras?

«No, e non potrei mai fare la vita dei naufraghi. Non solo per la fame, non avrei proprio la testa, non sono una da vacanze avventurose, ma da relax e comodità. Se posso evitare i sacrifici, li evito. Gli unici sacrifici che ho fatto nella vita sono stati per i miei figli: non dormire, mangiare e lavarsi a orari strani quando erano piccoli».

La sua isola del cuore?

«Formentera, perché è il posto dove sono cresciuta con la mia famiglia e ci sono andata ogni estate. Ho tanti ricordi, quasi tutti belli: lì ho conosciuto Paolo (Bonolis, l’ex marito, ndr) e ci siamo tornati anche da separati. Ha un valore affettivo enorme».

Qualche puntata fa ha indossato una maglietta con la scritta: “Il buon gusto non esiste”. Era un messaggio in codice?

«Un messaggio per tutti nella società dei social network. Valido anche per me stessa: nessuna opinione ha il valore di verità assoluta».

Come sceglie gli abiti per lo show?

«Li scelgo con una persona di cui mi fido, Alessandro Boero. Lui sa che per me la scelta degli abiti, come il momento del trucco, è un gioco. Non “appartengo” a un marchio o a uno stilista, mi lascio ispirare dallo stato d’animo».

Una curiosità femminile: tempo fa ha tolto un neo importante che aveva sul viso. Si è abituata alla sua nuova immagine?

«Dovrò consultare uno psicologo, perché a me sembra di essere stata sempre così, senza neo. Molti dicono che è strano. Ma io non ho attraversato fasi “destabilizzanti” prima di abituarmi».

Le capita di ricevere opinioni non richieste?

«Vivo di opinioni non richieste (ride). L’80 percento, forse di più. Ma le opinioni che contano sono solo quelle delle persone che si stimano e quelle delle persone che si amano».

A volte le due categorie di persone coincidono: con Paolo Bonolis vi siete separati, ma continuate a lavorare insieme.

«E a stimarci reciprocamente, a volerci bene. Infatti i suoi consigli sono tuttora preziosi per me».

Lo vedrebbe bene di nuovo come conduttore al prossimo Festival di Sanremo?

«Paolo è “il” conduttore. Può fare tutto, dipende da lui. In questo momento credo che abbia voglia di fare tante vacanze».