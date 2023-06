“L’isola dei famosi”: tutti i segreti del reality più duro della televisione

Gli effetti personali che i concorrenti possono portare, la preparazione prima di partire, il bucato in mare, il (poco) riso Solange Savagnone







Ogni lunedì dall’Honduras va in onda “L’isola dei famosi” condotta per la terza volta da Ilary Blasi. Ma come funziona il reality dietro le quinte? Abbiamo chiesto alla produzione di Banijay Italia di svelarci tutti i suoi segreti...

I naufraghi fanno un corso di sopravvivenza prima di sbarcare?

«Ai naufraghi vengono date soltanto alcune nozioni di base».

Le isole in cui vivono vengono preparate in qualche modo prima del loro arrivo?

«Il personale di produzione presente sull’isola provvede, prima dell’inizio, a una pulizia generale della spiaggia dove vivono i naufraghi e di tutte quelle che vengono utilizzate per le riprese, soprattutto dopo ogni mareggiata».

Quante ora dura il viaggio dall’Italia all’Honduras? E poi fino a Cayo Cochinos?

«Il volo dura dalle 15 alle 18 ore con uno o due scali. E una volta arrivati all’aeroporto di San Pedro Sula ci vogliono tre ore di auto per raggiungere la costa e poi circa 30 minuti di barca per arrivare a Cayo Cochinos».

Cosa possono portarsi i concorrenti nel loro “kit personale”?

«Due completi intimi, due magliette (manica corta, manica lunga o canottiera), due camicie o golf, due pantaloni o gonne, due paia di scarpe, due paia di calze. Poi vari articoli per l’igiene intima e personale, e tre oggetti che devono obbligatoriamente essere concordati con la produzione. Di questi tre, ne sarà scelto solo uno da portare sull’isola una volta arrivati in Honduras. Sono poi concessi: spazzolino, pettine o spazzola e due rasoi usa e getta».

Quante volte gli autori incontrano i naufraghi durante la settimana?

«Gli autori dei confessionali incontrano i naufraghi tutti i giorni. Gli autori seguono le riprese quotidiane, i confessionali vengono fatti a rotazione ai naufraghi e vertono sul loro stato d’animo e l’andamento del gioco».

È vero che i concorrenti hanno un incontro settimanale con uno psicologo?

«Lo psicologo è presente in Honduras ed è a disposizione dei naufraghi in caso di necessità».

Quando uno di loro si fa male, gli viene dato qualcosa da mangiare mentre si trova in infermeria?

«A discrezione del medico di produzione, in base allo stato di salute».

L’infermeria dove si trova?

«L’infermeria è adiacente all’isola ed è dotata di tutti gli strumenti e delle medicine per il primo soccorso».

Lo staff medico da quante persone è composto?

«Un responsabile medico, uno psicologo, quattro medici e tre infermieri».

I naufraghi possono andare a trovare i “colleghi” ricoverati come ha fatto Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone?

«No, nel loro caso è stata fatta un’eccezione. I naufraghi rimangono sempre isolati. In caso necessitino di approfondimenti medici vengono trasportati con l’elicottero in ospedale».

Quali sono le clausole principali che tutti i naufraghi firmano nel contratto?

«I partecipanti si impegnano a rispettare l’ambiente naturale in cui vivranno, salvaguardando le specie autoctone vegetali e animali, rispettando le leggi della “location”. La produzione mette a disposizione dei partecipanti, oppure fornisce loro la possibilità di conquistare vincendo delle prove, kit contenenti beni di sussistenza in misura e quantità limitata a seconda delle esigenze del gioco in una determinata fase. Ogni altra dotazione di qualsiasi genere (cibo, indumenti, creme, fuoco, coperte, altre comodità…) è subordinata allo svolgimento della gara. Ogni partecipante deve contribuire al massimo nella realizzazione di tutte le prove che vengono proposte durante la permanenza. I partecipanti devono rispettare le regole delle prove così come sono loro illustrate dall’inviato sull’isola (Alvin, ndr). Durante lo svolgimento del programma, la produzione può decidere di trasportare i partecipanti in location diverse da quella iniziale. I partecipanti eliminati e quelli che entrano in gioco in qualità di riserve non possono dare ai partecipanti ancora in gara notizie, indicazioni o suggerimenti che possano condizionare l’andamento del gioco. I partecipanti non possono introdurre nelle location della trasmissione materiale che non sia espressamente autorizzato».

Quali sono le ragioni per cui la produzione decide che un naufrago deve ritirarsi?

«Il naufrago viene eliminato dal gioco se non rispetta gli obblighi contrattuali o il regolamento».

C’è una soglia di peso sotto la quale il naufrago viene fatto ritirare?

«Settimanalmente il medico di produzione effettua degli esami e se ritiene che non ci siano più le condizioni fisiche per cui il naufrago possa continuare a vivere in una situazione di privazione di cibo, può decidere il ritiro del naufrago dal gioco».

Come mai la dose di riso giornaliera è stata ridotta da 50 a 40 grammi?

«Diciamo che quest’anno lo spirito dell’Isola ha deciso di essere più severo».

I concorrenti come si possono proteggere dagli insetti?

«Vengono forniti dei repellenti naturali che non vanno a modificare l’ecosistema».

Come fanno il bucato?

«In mare, utilizzando prodotti biodegradabili».

Come riescono a fare le prove se non hanno mangiato abbastanza? Viene dato loro un po’ di zucchero o sali minerali, prima?

«I naufraghi hanno a disposizione una quantità giornaliera di sali minerali».

I cani di Marco Mazzoli e Paolo Noise come hanno raggiunto l’Honduras?

«I cani di Mazzoli e Noise (hanno entrambi una casa in Florida, ndr) hanno viaggiato in business insieme alle mogli con un volo di due ore da Miami, Stati Uniti».

Il compenso di ogni concorrente aumenta a seconda dei giorni che resiste sull’isola o è una cifra fissa?

«Il compenso è settimanale: più settimane restano sull’isola, più guadagnano».

Se si ritirano, perdono dei soldi?

«Sì, c’è un abbattimento del compenso. Sono previste alcune penali, come in ogni contratto».

A quanto ammonta il premio del vincitore?

«A 100 mila euro in gettoni d’oro. E la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore».