“L’isola dei famosi”, tutto quello che è successo nella prima puntata

L'8 aprile è iniziata "L'isola dei famosi" su Canale 5, una puntata specialissima che segna il debutto di Vladimir Luxuria come conduttrice dopo Simona Ventura, Nicola Savino, Alessia Maruzzi e naturalmente Ilary Blasi. Dopo aver presentato gli opinionisti, si è partiti con gli sbarchi, anzi, i celebri tuffi dall'elicottero. A seguire è arrivata la prima prova leader, un percorso a ostacoli molto complicato, è stato vinto tra le donne da Greta Zuccarello, tra gli uomini Artur Dainese. Dopo la prova del fuoco, che ha un ex equo con tre minuti di resistenza davanti alle fiamme, gli altri naufraghi hanno deciso con voto unanime di rendere leader di puntata Greta Zuccarello. Artur Dainese e Luce Caponegro sono i nominati dal gruppo, Il nominato dal leader è Joe Bastianich, mentre il nominato di non famosi è Samuel Peron.

La novità di questa edizione

Un gruppo ha cominciato l'esperienza di naufragio 48 ore prima di cinque concorrenti "non famosi", su una loro spiaggia, "Playa Espinada". Alvina Verecondi Scortecci, contessa, Peppe Di Napoli, pescivendolo. Pietro Fanelli, poeta e Khady Gueye, modella. Hanno vinto la loro prima prova, una sorta di caccia al tesoro: hanno guadagnato come premio la pentola per cucinare, l'immunità in questa prima puntata e la possibilità di mandare direttamente in nomination uno dei famosi. I concorrenti, nella prossima puntata di giovedì incontreranno i naufraghi famosi.

"L'isola dei famosi": i 4 non famosi Khady Gueye, la modella Peppe Di Napoli, il pescivendolo Alvina Verecondi Scortecci, la contessa Pietro Fanelli, il poeta

