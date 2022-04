“L’isola dei famosi”, Vladimir Luxuria: “Entro in studio e mi sento una diva”

Tra litigi, strategie e flirt, a "L'isola dei famosi", condotta da Ilary Blasi, spiccano i look sempre originali e chic di Vladimir Luxuria, opinionista con Nicola Savino.

«Dietro ogni outfit c’è un lavoro di squadra: autori, stylist, parrucchiere, truccatore e sarte. Sono tutti abiti creati su misura e ispirati al cinema e alle dive del passato» spiega l’artista. Grande cura anche nei dettagli: «Mai senza la borsa! Mi serve per farla ruotare quando perdo le staffe! Ogni settimana facciamo la prova, se non gira bene la modifichiamo o cambiamo il manico. Per le scarpe, invece, si va da grandi griffe a marchi low cost, l’importante è il modello e che abbiano tacchi comodi».

I look di Vladimir Luxuria BOND GIRL «Magari può sembrare un abito da fiaba. Invece il richiamo è al film "007 Missione Goldfinger" e alle Bond girls, che vengono sempre lasciate. Il mio è stato un omaggio a tutte le donne che vengono “scaricate” (ride). E, per restare nel contesto del reality, abbiamo completato l’outfit con una bellissima collana a forma di coccodrillo... più affamato di un naufrago!». NICOLE KIDMAN «In questo vestito oro e nero mi sono immaginata alla serata degli Oscar, un po’ alla Nicole Kidman. Anche se la pettinatura è un mix Oriente e Anni 50. Con un grande fermaglio, che usiamo sempre, spesso con forme di pesci, polipetti... per richiamare L’isola». AUDREY HEPBURN «L’abito nero (in apertura) e quello fucsia sono un omaggio a Audrey Hepburn. Il primo, con perle e guanti bianchi,

è ispirato a Colazione da Tiffany. Una sorta di provocazione per i naufraghi: “Cari, voi la colazione ve la potete scordare!”. Il secondo look, con il cerchietto Anni 60, è anche un tributo a mia madre che li collezionava». BRIGITTE BARDOT «Qui mi sono calata negli Anni 50 e 60 con un tributo alla grande icona di stile Brigitte Bardot. Con la fascia in testa in motivo vichy, che richiama la gonna quadrettata. E ovviamente il rossetto rosso fuoco, che su una bionda non può mai mancare. Ho immaginato di essere sul lungomare di Saint-Tropez. Altro che mosquitos dell’Honduras!». JOAN CRAWFORD «Quando ho sfoggiato il look con l’abito giallo mi hanno paragonata a Nicoletta Orsomando. In bianco, alla signora di un famoso dado da brodo. Invece ho voluto giocare con Joan Crawford. Austera, un po’ cattivella, con lo sguardo stizzito... Ma del resto il mio ruolo è anche quello di bacchettare i concorrenti (ride)».

Non passano inosservate neanche le acconciature: «Benedetto chi ha inventato le parrucche, già bigodinate, cotonate o lisciate! Mentre il trucco è più impegnativo: ci vogliono due ore, per intonarlo al vestito e alla diva che rappresenta». A proposito, quali saranno le prossime dive? «Stiamo lavorando a Marilyn Monroe. E poi mi piacerebbe la divina Marlene Dietrich».

Insomma, per Luxuria, nessun limite... tranne uno. «Non mi vedrete mai in pantaloni. Non sono adatti alla prima serata. E poi lasciatemi sfogare con tulle, pizzi, merletti... Quando mai mi ricapita un’occasione così?».