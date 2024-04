“L’isola dei famosi”, Vladimir Luxuria: «Sono entusiasta, per me è stato un dono»

È la nuova conduttrice del reality di Canale 5 al via lunedì 8 aprile Solange Savagnone







Cambia tutto nella prossima edizione di “L’isola dei famosi”, al via lunedì 8 aprile su Canale 5. Nuovi gli opinionisti (Sonia Bruganelli e Dario Maltese), l’inviata (Elenoire Casalegno) ma soprattutto la conduttrice, che sarà Vladimir Luxuria, già concorrente (e vincitrice), inviata e opinionista del reality show prodotto da Banijay Italia.

Vladimir, con la conduzione ora ha fatto poker!

«In effetti è vero. Non so se in altre edizioni straniere sia mai capitato».

Felice o preoccupata?

«Sono entusiasta, non me lo sarei mai aspettato. Per me è un dono, ma sono consapevole della difficoltà».

La notte dorme?

«Quando comincio a pensare ad alcune idee per “L’’isola” resto sveglia, ma poi mi distraggo, conto le pecore e mi addormento».

Perché hanno scelto lei?

«Credo per la mia serietà. Perché quando faccio qualcosa mi impegno al cento per cento. E perché sono dentro le dinamiche del gioco, lo conosco da varie angolazioni».

Ha accettato subito, o ha dovuto pensarci?

«All’inizio credevo fosse uno scherzo telefonico. Solo quando mi hanno chiamato diverse persone di Mediaset ho capito che era una proposta seria. Ho accettato subito, perché è un programma che amo, fa parte della mia vita e l’ha anche migliorata».

È già al lavoro?

«Sì, sto parlando con i naufraghi, faccio riunioni con gli autori. Voglio far capire a chi guarderà che io so tutto».

Qual è la sua idea di conduzione?

«Mi piacerebbe usare “L’isola” per parlare delle storie dei naufraghi, che sono tutte molto interessanti».

Le piace il cast?

«Sì, sono contenta. Sono molto diversi l’uno dall’altro, ma voglio loro già così bene che se qualcuno dovesse deludermi sarò severissima».

In che modo si vestirà?

«Non si parlerà di me per i miei vestiti, non intendo sorprendere».

Con lei in studio a Milano ci saranno Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Come li vede?

«Sonia è diretta, a volte sferzante e graffiante. Sono sicura che darà tanto pepe. Dario mi ha “spiazzata”: me lo immaginavo tutto d’un pezzo, dato che è un giornalista del Tg5, invece è simpaticissimo».

Elenoire sarà l’inviata. Che coppia sarete?

«Nei momenti liturgici delle nomination, delle spiegazioni dei giochi e delle prove, saremo intransigenti. Per il resto non ci risparmieremo scambi di battute».

Ci saranno novità in questa edizione?

«Ci saranno dei cambiamenti. Alcune saranno novità assolute, altre segneranno un ritorno a una maggiore severità rispetto alle edizioni precedenti, saremo più inflessibili anche nei razionamenti. A volte i naufraghi si impigriscono, invece devono darsi da fare e procacciare il cibo sia perlustrando la foresta sia pescando. La fame è un ottimo stimolo. Quindi li affameremo ancora di più (ride)».

Ai naufraghi cosa dirà per poterli incoraggiare?

«Nei momenti di sconforto consiglierò a tutti di mettersi in disparte e guardare il mare e il cielo. E ricorderò loro che quelli che si sono ritirati poi si sono tutti pentiti. Bisogna stringere i denti e andare avanti. Promettono di farlo soprattutto i maschietti, che però si sopravvalutano. Infatti spesso sono i primi a crollare: la tenuta psicologica conta forse più di quella fisica».

E lei, per farsi coraggio prima della diretta, come si comporterà?

«Devo mantenere la calma e non perdere mai l’ironia: la nostra missione è portare allegria. E poi ho una serie di oggetti in camerino che di volta in volta tocco e faccio toccare a tutti: un jolly, un piccolo specchio, una statuetta, un quadrifoglio, una coccinella... Mi devono convocare mezz’ora prima affinché possa fare tutti i miei rituali!».

Che ne pensa dell’edizione spagnola, condotta da un’influencer creata dall’intelligenza artificiale?

«È un esperimento interessante, ma spero non vada benissimo. Modestamente, ho così tanta intelligenza naturale io, che non serve altro! Nella nostra “Isola” vedrete fuochi d’artificio, non intelligenze artificiali».