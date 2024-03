“LOL 4”, rimanere seri con loro è impossibile

La quarta stagione dello show di Prime Video raccontata dai suoi protagonisti La quarta stagione di "LOL - Chi ride è fuori" Credit: © Prime Video Alessandro Alicandri







Si puo' vedere su

Se pensavate di aver riso abbastanza nelle prime tre stagioni di “LOL - Chi ride è fuori”, dovrete riconsiderare tutto. Dal 1° aprile su Prime Video, i primi quattro episodi della quarta stagione (gli ultimi due arriveranno l’8) vi faranno “cappottare” dalle risate. Al contrario, come sempre, dieci “ninja della comicità” non dovranno ridere per nessun motivo, altrimenti al secondo ammonimento verranno eliminati.

«Non avrei mai immaginato di essere circondata da così tanti “assassini della serietà”» ammette ironica Angela Finocchiaro. «I più temibili sono stati quelli che conoscevo meno e mi hanno preso alla sprovvista». Maurizio Lastrico aggiunge: «Questa esperienza l’ho vissuta senza pensare troppo al mio mestiere, come quando facevo l’educatore per i bambini. Mi sono ritrovato spesso a fare da spalla agli altri concorrenti, la cosa più rischiosa perché così è facile farsi scappare una risata. Sì, l’ho vissuto proprio come un gioco».

Eppure, solo un gioco non è: nelle sei ore di convivenza, tutti devono interagire tra loro senza mai nascondersi, rimanendo gli ultimi a non ridere per vincere 100mila euro da devolvere in beneficenza. A monitorarli c’è Fedez, affiancato da Frank Matano e Lillo. Oltre ad Angela Finocchiaro e Maurizio Lastrico, in gara ci sono Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Diego Abatantuono, la persona vincitrice di “LOL Talent Show - Chi fa ridere è dentro” (ma non vi sveliamo l’identità, nel caso doveste ancora finire di vedere gli episodi su Prime Video!) e anche un attore che nella vita non è un comico ma sa bene come far ridere, Claudio Santamaria: «A dir la verità sono stupito pure io di aver accettato, ma sono così tanto fan di questa trasmissione che volevo vederla da vicinissimo» racconta. «E alla fine è un’esperienza che mi ha fatto tornare agli inizi, all’improvvisazione delle scuole di teatro dove può succedere di tutto, senza rete».

«Prima di entrare avevo così paura che mi sono guardata tutti i “LOL”, anche quelli internazionali» dice Angela Finocchiaro «e per quanto mi sia preparata, alla fine quando arrivi lì cambia tutto. È davvero un incredibile “esperimento umano” ». Le fa eco Santamaria: «“LOL” regala un’energia pazzesca, l’avrei fatto per tre giorni consecutivi se fosse stato possibile, e lo show piace così tanto perché tutti cercano di far ridere in un modo che a un certo punto sembra fuori controllo... e a volte lo è».

Conclude poi Lastrico: «È inutile nascondervi che di fronte a mostri sacri della comicità come Rocco Tanica rimanere seri è difficilissimo, per non parlare di Abatantuono, un uomo abituato alla “convivialità comica” che è l’ingrediente principale di “LOL”. Persino un genovese come me, che di carattere non ride facilmente... verrà messo a dura prova».