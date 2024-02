“LOL Talent Show”, cercasi nuovi comici: ora chi ride è dentro!

Siamo stati nel backstage del talent show di Prime Video dove si cerca un concorrente di “LOL” "LOL Talent Show" Barbara Mosconi







Si puo' vedere su

Dal 22 febbraio arriva su Prime Video “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”, format originale ideato e prodotto tutto in Italia da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. Qui far ridere garantisce un posto tra i concorrenti della prossima edizione di “LOL: Chi ride è fuori” (dal 1° aprile). Saranno cinque episodi (due a settimana, più la finale il 7 marzo).

Davanti a un giuria composta da Elio, Katia Follesa, Angelo Pintus e un ospite speciale a puntata, si esibiscono maghi, cantanti, imitatori, mimi, barzellettieri... basta essere convinti della propria verve comica. Due o tre minuti a testa, mentre ogni giudice manovra una leva. Se la tira giù “Sei LOL” (fai ridere), se la tira su: “Non sei LOL” (non fai ridere e vieni scartato).

«“LOL” ha avuto un impatto enorme» dice Nicole Morganti, a capo dei prodotti originali di Prime Video per Italia, Francia e Spagna. «È stato un fenomeno non solo televisivo, ma è servito a rilanciare leggende della comicità, a confermarne altre, a unire le generazioni, dai nonni ai bambini». E allora perché non portare il brand in giro per l’Italia? «Il casting dei concorrenti è durato sei mesi» spiega Alessia Ciolfi, curatrice di Endemol Shine Italy. «Siamo andati a scovarli sui social, nei teatri, alle feste, nel loro territorio». Le audizioni dal vivo si sono svolte la scorsa estate nei teatri di Milano, Napoli e Roma davanti a pubblico e giuria.

A condurre c’è il Mago Forest: «Mi immagino sempre chi c’è sul palco, rispetto i suoi sogni, evito di fare delle battute e cerco di stemperare il momento dell’esibizione. Tra tanti concorrenti ce ne sono di bravissimi, alcuni dopo pochi secondi mandano il pubblico in delirio, si crea una specie di magia. E io me ne intendo...».