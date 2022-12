“LOL Xmas Special: Chi ride è fuori”: il trailer

Su Prime Video dal 19 dicembre arriva lo speciale natalizio del comedy-show Mara Maionchi,Frank Matano,Maria Di Biase,Michela Giraud,Mago Foreste Lillo Petrolo sono i concorrenti dello speciale "LOL Xmas Special: Chi ride è fuori" condotto da Fedez Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







L'obiettivo è non ridere, ma non per il pubblico di "LOL Xmas Special: Chi ride è fuori", lo speciale natalizio disponibile dal 19 dicembre in esclusiva su Prime Video. Fedez, come sempre, è il padrone di casa per la puntata unica del comedy-show, nella doppia veste di conduttore e giudice dalla control-room per osservare i concorrenti. Il meccanismo è lo stesso del programma in versione normale: nel teatro, questa volta addobbato a tema per l’edizione natalizia, i concorrenti si sfidano a non ridere per le gag. L’esperimento dura 4 ore e alla prima risata il comico riceverà prima il cartellino giallo dell’ammonizione e poi quello rosso dell’espulsione dal gioco. Come sempre, chi riesce a non ridere fino alla fine, vince il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a scelta.

Il cast

Il cast di concorrenti dell’edizione natalizia è costituito in buona parte da ex concorrenti delle precedenti edizioni: Lillo Petrolo, Mago Forest, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, cui si aggiunge Mara Maionchi, che dopo aver affiancato Fedez nella control room della prima edizione, per la prima volta partecipa tra i comici.

