Lorella Cuccarini: «Da Baudo a Ricci vi svelo chi sono stati i miei maestri»

Per il terzo anno insegna canto alla scuola di "Amici". Ma anche lei è stata un’allieva: «Oggi imparo tanto da Maria De Filippi» Solange Savagnone







Lorella Cuccarini è gasatissima. Dopo un’estate di relax in Sardegna con la famiglia («Anche se le nostre sono vacanze sempre molto attive»), non vedeva l’ora di tornare per la quarta volta ad “Amici”, la terza come maestra di canto. «Sono caricata a molla, avevo voglia di ripartire e di lavorare, dopo tanto relax» ci confessa sorridendo.

Era girata la voce che potesse accettare una proposta della Rai di condurre un programma pomeridiano. Invece ha scelto di nuovo “Amici”. Cos’ha di speciale?

«Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia. Ci sono situazioni magiche, in cui è tutto perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi. Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione. Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora. Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta. Non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa».

Si dia un voto come prof.

«È difficile, ma spero di essere una brava maestra. Non siamo lì soltanto a insegnare come si canta, cerchiamo di fare capire ai ragazzi che cosa è più giusto per emergere, cosa non fare, come “mettersi a fuoco”. Cerco di essere anche molto critica, ma allo stesso tempo una motivatrice».

Lei invece che tipo di allieva era da bambina?

«Non ero una secchiona, ma non mi facevo cogliere impreparata. Non ho mai lavorato per essere la prima della classe, ma mi piaceva essere responsabile. A scuola stavo attenta perché a casa avevo poco tempo per studiare, in quanto passavo molte ore in palestra. Poi mi bastava rivedere gli appunti o rileggere le lezioni sui libri. Credo di essere stata una buona allieva».

Quanto conta incontrare un bravo maestro?

«Molto, anche se non sempre è fondamentale, nel senso che ci sono personaggi che sono riusciti a emergere anche senza. Ma avere talento ed essere accompagnati da persone che ti vedono per quello che sei e possono darti dei consigli preziosi è importante. Io ne ho avuti tanti. Sono stati fondamentali».

Un professore che le è rimasto nel cuore?

«Ho un ricordo meraviglioso dell’insegnante delle elementari, la maestra Valenza. Aveva i riccioli mori, gli occhiali, sempre precisa e vestita di tutto punto. Era una persona dolce ma rigorosa, era come una seconda mamma, un grande punto di riferimento. Purtroppo non l’ho più vista. Mi reputo fortunata perché anche alle scuole medie ho avuto dei professori molto validi».

Tra i suoi maestri c’è anche Enzo Paolo Turchi: ha frequentato la sua scuola di danza a partire dai 9 anni. Che ricordo ha?

«Ho cominciato a studiare danza nella sua scuola, ma il mio vero maestro è stato suo fratello Flavio. Era un insegnante di danza ma nasceva come pugile, e questo suo atteggiamento combattivo, anche nell’affrontare gli allenamenti, mentalmente mi è stato molto utile».

È vero che grazie a loro ha esordito in tv a “Te lo do io il Brasile” condotto da Beppe Grillo?

«Non esattamente. Con Enzo Paolo ebbi l’opportunità di fare una piccola partecipazione con la scuola in un programma di Raffaella Carrà, avrò avuto 12 anni, facemmo un numero musicale con lei. Credo fosse “Ma che sera” e fu la mia prima volta in uno studio tv. Fu un momento indimenticabile, come se avessi incontrato la Madonna! Quando tornai a casa mi venne un attacco di orticaria per l’emozione. Poi ho cominciato a fare le prime audizioni e a 18 anni vinsi quella come ballerina di fila per “Te lo do io il Brasile”».

Nel 1988 Antonio Ricci, invece, la lanciò a “Odiens” come cantante.

«In realtà a cantare ho iniziato con Pippo Baudo. Quando debuttai nell’85 nel mio primo “Fantastico” cominciai a fare i “balletti cantati” e anche la sigla lo era. Con Ricci ho debuttato, invece, come conduttrice. Mi chiamò al fianco di Gianfranco D’Angelo ed Ezio Greggio, era la mia prima volta. Oggi, quando vado a “Striscia la notizia” oppure ospite a “Verissimo”, spesso lo vado a trovare. Due anni fa ho anche condotto quattro puntate di “Striscia”».

Della serie “non si smette mai di imparare”: oggi chi ha ancora qualcosa da insegnarle?

«Per me Maria De Filippi è una maestra di vita e professionale, non tanto perché mi dice delle cose. Io amo guardare il lavoro degli altri e se lo fai bene come lei, con passione e meticolosità, impari molto. C’è sempre un margine di miglioramento».

Anche la vita è una grande maestra. Cosa le ha insegnato ultimamente?

«Tutti i giorni impari qualcosa. Mi ha insegnato che è troppo bella per stare con le mani in mano e non viverla appieno. Ringrazio di svegliarmi ogni mattina in salute, con una famiglia che sta bene e che ha un grande entusiasmo nel costruire il futuro».