“Love Island Italia”, Giulia De Lellis ci porta sull’isola dell’amore

Giulia De Lellis, volto televisivo superpop, attrice nell’ultimo film con Fabio Volo “Genitori vs Influencer” ed esperta di moda e bellezza con cinque milioni di follower su Instagram, debutta come conduttrice di “Love Island Italia”, il nuovo dating reality prodottto da Freemantle che sbarca dal 7 giugno in prima serata su Discovery+ (e dal giorno dopo in replica su Real Time).

«Sono in partenza per le Isole Canarie. Ho messo in valigia abiti colorati, tanti bikini e la protezione solare per i momenti di pausa dalle riprese che passerò in spiaggia» racconta Giulia, fiera del suo esordio alla conduzione. «“Love Island” è un format di successo in 18 Paesi» dice. «Sono onorata di presentarlo io qui da noi».

Lo show segue un gruppo di ragazzi single tra i 19 e i 30 anni che per quattro settimane soggiorneranno in una villa da sogno a Gran Canaria. «Sono diversi tra loro, tutti molto sereni, valori e cercano l’anima gemella» spiega la conduttrice. «Durante le puntate quotidiane affronteranno vari giochi divertenti e prove fisiche per conoscersi meglio».

Chi si innamorerà di chi? Giorno dopo giorno l’attore Cosma Brussani (noto come @morecosmaplease su Instagram e TikTok) sarà la voce fuori campo che commenterà innamoramenti, flirt e primi litigi...

«A influenzare le dinamiche di coppia interverrà il pubblico da casa, che potrà interagire tramite l’app del programma (scaricabile da App Store o Google Play). «Io sarò neutrale, ma ogni tanto farò delle incursioni a sorpresa nella villa per dare consigli sentimentali» conclude Giulia. La coppia che resterà insieme sarà incoronata vincitrice e si aggiudicherà un premio in gettoni d’oro nella puntata finale del 4 luglio.