Luigi Strangis: «Ho vinto io “Amici”, non mi sembra vero!»

Ad alzare la coppa di “Amici” edizione 2022 è stato Luigi Strangis, cantautore e polistrumentista di Lamezia Terme (CZ). Ha infatti battuto gli altri cinque allievi della scuola di Maria De Filippi, arrivati in finale, con il 76,4% di preferenze al televoto, aggiudicandosi il montepremi di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Luigi, quando hai capito che avresti vinto tu?

«In realtà non l’ho mai capito, è una cosa che sto maturando piano piano, ma resterò sempre con i piedi per terra».

A chi dedichi questa vittoria?

«Alla mia famiglia che mi sostiene da quando ero piccolo e chiedevo la mia prima chitarra, fino ad arrivare ad “Amici”».

Avresti voluto vincere anche il Premio della critica, andato invece alla collega Sissi?

«Non per forza. Sono contento che abbia vinto lei, era giusto che ci fossero altri premi e che a vincerli fossero altri, se lo meritano anche loro».

Cosa rispondi a chi dice che somigli a Ultimo?

«È un bel complimento, anche se sto cercando la mia identità. Lo stimo moltissimo e spero di incontrarlo presto».

Sai già come investirai i soldi della vincita?

«Tutti nella musica, ma farò anche un regalo ai miei».

Con quale stato d’animo stai vivendo tutto questo clamore mediatico dopo tanti mesi di isolamento?

«È strano vedere così tante persone che vogliono stare con me, è molto bello anche se ho poco tempo. Cerco di vivere tutte le emozioni ogni volta che incontro qualcuno e spero di tornare presto a casa per stare un po’ con la mia famiglia».

Il 3 giugno uscirà il tuo primo Ep dal titolo “Strangis”, cosa ci troveranno i tuoi fan?

«Un bel po’ di Luigi, la sua personalità e tutto quello che ha fatto nella vita, inclusi i problemi che ha vissuto».

Ora cosa ti aspetta?

«Sto lavorando a diversi progetti. Spero di suonare presto dal vivo in giro per l’Italia e magari un giorno, se avrò il pezzo giusto, di andare a Sanremo. Per me sarebbe un onore».