Ma siete proprio sicuri che “L’isola dei famosi” sia un Paradiso?

Mai come in questa edizione le prove sono tante e tutte importantissime. In Playa Palapa nelle puntate del lunedì e del giovedì si alternano sfide per guadagnare cibo, oggetti e per diventare leader, tutelandosi così da una possibile nomination. Per arrivare a questi risultati bisogna fare grandi sforzi fisici... e farsi male fa parte dei rischi del mestiere. Roberto Ciufoli si è infortunato alla spalla nella prima puntata perché Akash si è tuffato in acqua su di lui, mentre Paul Gascoigne si è fatto male a un braccio arrampicandosi su un palo. Che sfortuna!