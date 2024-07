M’ama o non m’ama? A che punto è “Temptation Island”

Mancano tre puntate alla fine del reality dagli ascolti record su Canale 5. Vediamo come si comportano i protagonisti Solange Savagnone







Siamo al giro di boa. Con la terza puntata di “Temptation Island”, appena andata in onda su Canale 5 con ascolti record (è stata vista da 3,63 milioni di telespettatori con il 31 % di share), siamo arrivati a metà del viaggio nei sentimenti delle sette coppie guidate nel loro percorso da Filippo Bisciglia. Per Christian e Ludovica l’avventura è già terminata. Illuminante fu, nel caso di lui, la doccia della fidanzata con il single Andrea. Chiesto il falò di confronto anticipato, dopo evidenti incomprensioni i due se ne sono andati ciascuno per la propria strada senza ripensamenti (sul sito wittytv.it trovate l’intervista ai protagonisti un mese dopo l’uscita, dove confermano la loro decisione). Appeso a un filo resta invece Lino: la sua fidanzata Alessia gli ha già chiesto più volte di incontrarlo davanti al falò per avere un confronto, senza ottenerlo. Per altre coppie la situazione si sta complicando; per alcune, forse, si sta chiarendo (a destra facciamo il punto della situazione). Ma tra poco arriverà per tutte il momento della verità e di decidere quindi se restare insieme o lasciarsi. Temete di sentire la mancanza delle loro vicende sentimentali? Niente paura: a settembre partirà una nuova edizione del programma con Filippo Bisciglia, sempre ambientata all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (Ca), in Sardegna, dove nuove coppie vivranno in due villaggi separati per 21 giorni, circondate da single, per chiarirsi le idee. Volete partecipare? Scrivete a wittytv.it oppure chiamate il numero 06.3721721. E che Cupido sia con voi...

Raul e Martina - No, non è la gelosia

Fidanzati da circa un anno, sono di Roma ma abitano ognuno a casa propria. Lui vorrebbe convivere, ma lei lo accusa di essere possessivo e geloso. In effetti Raul, quando vede dei video di lei (niente di drammatico finora) reagisce con attacchi di gelosia. Martina intanto soffre sempre meno la mancanza del fidanzato e ha trovato conforto nel single Carlo.

Ludovica e Christian - Quella doccia malandrina a porte chiuse

In un anno e dieci mesi che stanno assieme e convivono a Vasto (CH), lei lo tradisce due volte con lo stesso uomo. Christian la perdona ma qualche dubbio gli rimane, tanto che scrive a “Temptation” per capire i veri sentimenti di lei. Il “chiarimento” arriva con la doccia a porte chiuse di Ludovica con il single Andrea. Christian chiede quindi il falò di confronto immediato e i due decidono di uscire separati.

Jenny e Tony - Dr. Jekyll e Mr. Hyde

Convivono da cinque anni a Catania. Lei lo accusa di opprimerla e di non esserle fedele. E lui ha ammesso di manipolarla e di avere una doppia personalità. Però continua a flirtare con le altre. Lei ci soffre, ma ha capito che non deve più rinunciare a mostrare la sua bellezza per la gelosia di lui e ora pensa a divertirsi.

Lino e Alessia - Non c’è peggior sordo...

Stanno insieme da quattro anni ma non convivono. Alessia pensa che lui la tradisca e sia immaturo. Lino vorrebbe più libertà e al villaggio si dà alla pazza gioia. Alessia ha già chiesto tre volte il falò di confronto. Intanto lui è sempre più preso dalla single Maika, alla quale fa una scenata di gelosia favoleggiando un futuro assieme a lei.

Luca e Gaia - La tentazione? Quando arriva, arriva!

Gaia, fidanzata da un anno e otto mesi con Luca, è stata tradita già tre volte. Lei non capisce come possa un uomo dire di tenere a lei se continua a farla soffrire. La spiegazione arriva quando Luca rivela come il tradimento per lui sia «un bisogno fisiologico e naturale» ed elogia le coppie aperte. Peccato che poi prenda malissimo l’avvicinamento della compagna al single Jakub. Della serie, due pesi e due misure.

Siria e Matteo - Voglia di tenerezza

Matteo ha svelato di essere stato vittima di bullismo da piccolo e per questo non riesce ad aprirsi con la fidanzata, ma ora vuole rimediare. Lei, però, dopo essersi lamentata delle scarse attenzioni di lui, ha trovato conforto nel single Simone e non è più sicura di amare Matteo. Intanto si gode la spensieratezza e la “forma ritrovata” (ha perso 85 kg in due anni) con i single del villaggio.

Vittoria e Alex - L’insostenibile leggerezza di un amore a senso unico

Stanno assieme da un anno e nove mesi, ma lei vive a Biella e lui in provincia di Torino. Vittoria si sente poco inclusa nella vita di lui e vuole capire se Alex desidera un futuro insieme. A sentire il ragazzo i dubbi vengono: in un video ha pure detto che i suoi amici la evitano. Lui è sempre più attratto dalla single Nicole, ma Vittoria pare decisa a riconquistarlo, senza snaturare sé stessa.