Manuel Bortuzzo: «Non vedo l’ora di andare a vivere con Lulù»

Fuori dalla Casa è un po’ spaesato. «Mi sto riprendendo ora, ma mi sembra ancora tutto così strano» spiega Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto e vincitore morale di questa edizione del “GF Vip”: «Sono entrato nella Casa pieno di dubbi su me stesso, fragilità e problemi. Avevo tante insicurezze e paura di non farcela, invece lì dentro ho capito che tutto si può affrontare, da solo, in compagnia di un amore, Lulù Selassié, o di un amico, Aldo Montano. Avere messo a nudo le mie fragilità è stata una liberazione».

Ne sei uscito diverso?

«Sì, assolutamente. Sono più libero dai miei pensieri e, avendo trovato comprensione, mi sono ritrovato».

Sei entrato con una missione: mostrare la tua normalità. Ci sei riuscito?

«Sì. Mi hanno dato la possibilità di sentirmi un concorrente come gli altri, abbiamo fatto vedere che si può fare tutto. Lì dentro conosci altre persone, altre storie, e ti accorgi che hai tanto in comune con gli altri, che non sei solo. Condividere con le persone a cui vuoi bene ti fa sentire capito».

Qual è la prima cosa che hai fatto quando sei tornato a casa tua?

«Mi sono ritrovato con i miei migliori amici. Due di loro hanno perfino fatto una sorta di “posto di blocco” fuori dallo studio del “GF Vip” e sono saltati dentro la mia auto. Siamo andati a casa e lì abbiamo chiacchierato un’oretta. Poi ho acceso la tv e ho cercato di vedere Lulù».

Com’è tornare alla realtà?

«Cerco di ritagliarmi piano piano degli spazi di normalità. Ma sempre con la tv di sottofondo. Qualche sera fa ero a cena con Aldo Montano ma stavo con il cellulare acceso: ho l’ansia, voglio vedere cosa fa Lulù, come sta. Avevo promesso che le sarei stato vicino…».

Riesci in qualche modo a sentirla?

«Le ho mandato un aereo con un messaggio speciale».

Non era mica “la” proposta?

«No, la mano non gliela chiedo così. In altri modi, più avanti. Ora però voglio sentire la produzione per organizzare una sorpresa per San Valentino».

Prima di questa avventura vivevi con papà. Tra un mese al massimo, Lulù sarà fuori anche lei. Davvero avete in progetto di convivere?

«Ci piacerebbe, vogliamo stare insieme tutti i giorni. Non è facile trovare una casa e voglio farlo con lei. Quando uscirà starà qui da me o andrò io da lei, poi capiremo come sistemarci. L’importante è stare insieme».

Lo sai che in Rete girano già dei video che fanno la vostra parodia?

«Certo, e rido perché lei è un personaggio, un’icona, ha dei modi di fare che fanno sorridere. È così vera e pura, dice le cose come stanno. Poi con la mia stupidità vicino diventiamo una coppia buffa, a volte. Lei mi dice che sono il suo comico, che riesco a farla ridere. Sarà divertente scontrarci sulla vita reale, potremmo essere i… Manulù».

Vi siete dati il primo bacio dopo pochissimi giorni: tra voi è stato un colpo di fulmine?

«Il 22 settembre, esatto. Ci siamo voluti fin da subito. La prima cosa a colpirmi è stato l’aspetto fisico: ha occhi enormi, è pazzesca. Mai avuto una ragazza così bella e diversa dalle altre, ha una bellezza tutta sua e unica».

Dopo qualche settimana però è subentrato un certo fastidio. Finché hai detto basta. Invece poi è scoppiato l’amore. Cos’è accaduto?

«Pensavo di non riuscire ad amarla. In realtà dopo ogni scontro andavamo in camera e ci abbracciavamo piangendo, ci chiedevamo scusa e decidevamo di riprovarci. Quando ci siamo davvero capiti, tutti i problemi sono stati messi da parte e ci siamo lasciati andare».

Ti ho sentito dire frasi impegnative come «Per sempre insieme». Non è che sei vittima di un incantesimo?

«Siamo innamorati e ci crediamo (ride). Sentiamo entrambi di avere trovato una persona unica nella nostra vita che ci ha cambiato».

È vero che spesso piangi guardando Lulù nella Casa?

«Eh, sì. Abbiamo una sintonia unica e, se la vedo giù perché le manco, non sto bene. L’altro giorno sono andato fuori dalla Casa con un megafono per urlarle che la amo, e lei era contentissima. Anche in puntata cerco sempre di fare un intervento, così che possa sentirmi».

Tuo papà Franco all’inizio non sembrava molto contento di lei…

«Perché prima doveva vedermi. Ora sa che sto bene ed è felicissimo, non vedo l’ora che la conosca. Già con sua sorella Clarissa si diverte come un matto».

Invece con i Selassié come ti trovi?

«Ho conosciuto sua mamma ed è pazzesca, ora capisco perché Lulù è così. Il fratello Christian, la migliore amica Holly… tutti. Ci siamo trovati benissimo, vado spesso da loro, mi prendo cura del cagnolino di Lulù e la vediamo in tv commentando insieme».

Sei andato a spiare camera sua?

«Sì, c’è un disordine totale! È sommersa di vestiti per il “GF Vip”, c’è la sua coperta viola, le sue cose, i peluche ma nessun poster di altri uomini. Magari le faccio trovare il mio o una nostra foto».

Nella Casa hai trovato anche un “fratello”: Aldo Montano. Cosa vi lega in modo così indissolubile?

«Quando sono entrato mi è bastato il suo abbraccio: mi ha dato sicurezza e tranquillità. Ho trovato un fratello, l’ho sentito subito, a pelle. Abbiamo passato ore a raccontarci, finiamo le frasi a vicenda, parliamo la stessa lingua. Grazie a me ha riscoperto il suo lato umano e fragile, e io l’uomo dietro al campione».

Il 3 febbraio sono passati tre anni dall’incidente che ti ha costretto sulla sedia a rotelle.

«Questi tre anni mi hanno fatto capire tante cose nuove della vita e mi hanno permesso di essere la persona che sono, e mi ci trovo bene, nonostante le mie incongruenze. Se oggi sono così è grazie a questa disavventura».