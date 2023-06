Marco Mazzoli e i retroscena della sua avventura a “L’isola dei famosi”

«I protagonisti sono stati la noia, la sofferenza, i crampi e il tempo che non passava» dice il conduttore di Radio 105, che risposerà la moglie in chiesa Solange Savagnone







È un fiume in piena, Marco Mazzoli, il trionfatore di “L’isola dei famosi” che sento al telefono dopo la prima diretta in radio con “Lo Zoo di 105”, la sua creatura: «Ora per qualche giorno voglio dedicarmi soltanto a mia moglie e a riprendermi. Non riesco ancora a mangiare e a dormire. Prima ero sul sito dell’Isola e rivedendo alcune cose che avevo scordato, ho iniziato a piangere: non l’ho mai fatto così tanto!» ci dice da Miami (Usa), dove vive.

Si aspettava di vincere?

«Fin dall’inizio ho vissuto sperando di andarmene! Ma poi le settimane passavano e non accadeva. Alla fine mi sono detto: “A questo punto, voglio vincere!”. Credo che la gente abbia apprezzato il fatto che non ho mai finto e che sono stato me stesso. Mi sono stupito della pazienza e della tolleranza che ho avuto, perché il Marco normale avrebbe litigato con tutti. Alla fine, non li sopportavo più. Sei in un carcere a cielo aperto, anche se ti trovi in un posto meraviglioso».

Cosa la irritava di più?

«Sei privato della tua intimità. Immagina di dormire due mesi accanto a persone che non conosci, che puzzano come te, russano e con cui devi convivere forzatamente. Poi il tempo non passava mai. Un minuto equivaleva a una settimana. La noia è stata la protagonista, insieme alla sofferenza e ai crampi allo stomaco. Io non volevo partecipare, detesto questi programmi».

Colpa di Paolo Noise, che l’ha convinta a partecipare al reality da cui lui si è ritirato per problemi di salute. Vi siete sentiti?

«Sì, l’ho chiamato appena sono uscito e arrivato in albergo. Mi ha ringraziato perché gli ho dedicato la vittoria e mi ha chiesto scusa per avermi fatto vivere questa esperienza. Gli ho risposto che invece lo ringraziavo, perché mi ha dato tanto a livello personale, mi ha insegnato cose di me che non conoscevo, mi ha cambiato, anche fisicamente: ho perso 15 chili e ora ho un fisico quasi perfetto! Ma non lo rifarei».

Rivedendosi in questi giorni, cosa ha pensato?

«Che ero davvero un naufrago. Quando arrivi lì inizi a disattivare tutte le funzioni fisiche che non servono, rallenti anche nel parlare. Avevo il cuscino pieno di piattole, ragni e scorpioni che mi dormivano addosso. Un boa ha mangiato un’iguana e l’ha digerita a tre metri da dove dormivo. Le prime settimane dovevamo vivere con 40 grammi di riso, dopo la terza hanno iniziato a darci delle proteine liquide. Alla fine campavo solo di quelle e di cocco perché il riso mi aveva provocato un blocco intestinale. A darmi la forza è stato pensare al mio amico Chico Forti, condannato ingiustamente all’ergastolo negli Stati Uniti. Se ce la fa lui a resistere, ho pensato, come posso lamentarmi io?».

Metà dei 100 mila euro che ha vinto andranno in beneficenza. A chi?

«Aiuterò delle associazioni animaliste, alcuni rifugi che si occupano di cani abbandonati. Poi aiuterò PizzAut Onlus, che dà lavoro ai ragazzi autistici, e 4ocean, che ripulisce fiumi e oceani dalla plastica».

L’altra parte la investirà nel matrimonio con Stefania, che ha già sposato civilmente a Miami e alla quale ha richiesto la mano sull’Isola?

«Sì, è doveroso, sono stato un pessimo marito. Faremo una cerimonia romantica in chiesa a Miami, solo con le persone che amiamo. E poi una grande festa in Italia con tutti gli amici».

Le mancherà qualcosa dell’Honduras?

«Le persone che hanno fatto il programma. All’inizio le odiavo, ma con il passare del tempo si umanizzavano un po’, che significa che a tre giorni dalla fine magari ti dicevano che ora era, che per te era tantissimo... Sono delle macchine da guerra, si chiamano per ruolo e non per nome: autore, fonico, cameraman, ecc. Passavano tutto il giorno con la telecamera puntata su di noi in silenzio, senza parlare. Mi mancheranno perché quando è finito il programma, la sera abbiamo fatto una cena e sono venuti tutti ad abbracciarmi e a dirmi che li avevo fatti piangere».

Ha portato via qualcosa?

«L’insegna di “Brontola”, la zattera che ho costruito e che per me era un simbolo di libertà; e poi l’insegna e il microfono di Radio Isola; il guscio di cocco che usavo come ciotola e il cucchiaio che Paolo ha scolpito nel legno per me».

Lei e Noise avete in mente altri progetti folli?

«Stavolta decido io e ci stiamo già lavorando. Vorrei un’avventura meno estrema rispetto all’“Isola”: affittare due camper e attraversare gli Stati Uniti con le nostre famiglie e animali, riprendendo tutto, ma facendo la doccia e mangiando!».

E se vi proponessero di fare il salto in tv?

«La radio rimane il mio più grande amore, ma mi piacerebbe fare un’esperienza in tv con il nuovo Marco, Paolo e Fabio (Alisei, anche lui dello Zoo, ndr). Mi piacerebbe un “late night show” in cui fare interviste pungenti e al limite, ma senza esagerare e portando un nuovo stile in tv».