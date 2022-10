Marta Flavi: «Non avevo mai danzato in vita mia»

È una delle rivelazioni della nuova stagione di "Ballando con le stelle" Tiziana Lupi







E pensare che da bambina era “cicciottella” e non ha mai mosso un passo di danza. «Ero golosa e mangiavo un sacco di crema alle nocciole e cioccolato. Allora non si stava così attenti alla forma fisica dei bambini, mangiare equivaleva a stare bene» ricorda Marta Flavi, una delle rivelazioni di questa stagione di "Ballando con le stelle".

Quindi non sognava, come tante bambine, di fare la ballerina?

«Al contrario, lo sognavo eccome! La mia amichetta alle scuole elementari, Maria, era filiforme e faceva danza. Quando andavo a casa sua, vedevo il tutù e le scarpette. Una volta le dissi che avrei voluto indossarli. Lei mi rispose: “Non puoi, sembreresti l’ippopotamo di un cartone animato».

È stata vittima di “body shaming” (offendere qualcuno per il suo aspetto fisico).

«Però aveva ragione, sono un pezzo di legno. Chieda al povero Simone Arena, il mio maestro a "Ballando". Bisognerebbe fargli un monumento. Per carità, i movimenti riesco anche a farli, ma tutti fuori tempo! Tra l’altro io sono nata mancina ma, come si usava una volta, da bambina mi hanno costretta a usare la mano destra. Così oggi faccio ancora confusione tra destra e sinistra e spesso, quando lui mi dice di andare da una parte, io vado dall’altra. Vista la situazione abbiamo deciso di fare due ore di allenamento in più ogni giorno».

Ma in discoteca qualche volta ci sarà andata…

«Sì, certo. Scendevo anche in pista, ma rimanevo ferma sul posto e muovevo solo le mani».

Visti i “presupposti”, cosa l’ha spinta ad accettare?

«Era uno dei miei due sogni televisivi».

E l’altro qual è?

«La soap "Il Paradiso delle Signore". Non so recitare, è vero, ma non sapevo nemmeno ballare. Chissà… (ride). La verità è che negli ultimi anni, a parte la rubrica che avevo all’interno di "Unomattina in Famiglia" che si è interrotta a causa del Covid, non mi divertivo più: mi chiamavano solo per fare ospitate o reality, che non farò mai. Quando è arrivata la proposta di "Ballando", e ho incontrato Milly Carlucci, non mi è sembrato vero. Lei, poi, è una donna meravigliosa. Lavora dalle 7 alle 24, sempre bella, truccata, sui tacchi e avvolta da una nuvola di profumo».

E gli altri concorrenti?

«Meravigliosi. Gabriel Garko, ad esempio: l’altro giorno mi sono fatta male e lui mi ha portato subito la pomata all’arnica al 90%, quella che si usa per i cavalli. Dovrebbe funzionare».

Sa che sembra una ragazzina, qual è il suo segreto?

«Nessun segreto, sarà il DNA, in famiglia siamo tutte così. Dai, diciamo che reggo bene!».