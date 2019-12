“MasterChef”, arriva la nona edizione del talent culinario di Sky

12 Dicembre 2019 | 12:12 di Simona De Gregorio

Si riaprono le porte dello show culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. Da giovedì 19 dicembre su Sky Uno riparte infatti "MasterChef", il talent che va alla ricerca del miglior chef amatoriale d’Italia.

Giunto ormai alla nona edizione, il programma continua ad appassionare i telespettatori che sono diventati sempre più numerosi nel corso degli anni. L’ultima stagione ha registrato numeri da record toccando punte di quasi un milione e mezzo di spettatori e risultando anche tra i programmi più commentati sui social network. Mentori e giudici dei concorrenti sono Bruno Barbieri (il veterano dello show, presente fin dalla prima puntata), Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

In quanto vincente, la formula dello show resta invariata. Nel corso delle prime due prove, quella del Live cooking e dell’Hangar, i partecipanti vengono messi alla prova per valutare le loro capacità. Ma solo venti vengono scelti per entrare nella cucina di "MasterChef" e indossare l’ambito grembiule. Ed è a quel punto che si entra nel vivo della sfida con le consuete prove della Mystery box, dell’Invention test e del temutissimo Pressure test. Non mancheranno inoltre impegnative prove in esterna, anche all’estero, e la presenza di prestigiosi ospiti internazionali del mondo dell’alta cucina.

Se l’obiettivo finale dei concorrenti è conquistare il podio, non sono stati solo i vincitori delle precedenti edizioni ad avere avuto successo una volta usciti. Tra gli sfidanti della terza edizione Enrica Della Martina ha condotto un suo programma, "Pane, olio e fantasia", su Food Network, mentre Alberto Menino ha partecipato a "Due per uno" su Alice tv. C’è poi chi ha scritto libri, come "Tiziana Stefanelli" (vincitrice della seconda edizione) che ha pubblicato "Avvocato in cucina" per Rizzoli. Viene invece dalla stagione del 2011 Alberico Nunziata, che ha curato il menu dei Golden Globe (il prestigioso premio americano di cinema e tv, ndr) nel 2017. Mentre Ludovica Baiocco (terza edizione) ha aperto Il San Lorenzo Osteria a Montecosaro (Macerata).