Masterchef Italia 10 in chiaro su Tv8

Da domenica 29 agosto il cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli Giorgio Locatelli, Antonino-Cannavacciuolo e Bruno Barbieri







Arriva in chiaro su TV8 - dal 29 agosto ogni domenica, alle ore 21.30 - la decima stagione di MasterChef Italia, il cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli in giuria, per individuare “il miglior chef amatoriale d'Italia”.

Tornano quindi la Mystery Box, l'Invention Test, il temutissimo Pressure Test e, dopo l'esordio nella scorsa edizione - quando ha scompigliato le carte in tavola in diverse occasioni - anche lo Skill Test, l'“esame a sorpresa” che coinvolgerà tutti i concorrenti, senza esclusioni, mettendoli alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici.