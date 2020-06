“MasterChef Italia”: aperti i casting per la 10ma stagione, ecco tutte le informazioni utili

19 Giugno 2020 | 14:49 di Giulio Pasqui

"MasterChef Italia" riparte e lo fa con una "call-to-action" tutta da ridere. La macchina produttiva del talent show culinario più famoso del piccolo schermo si è già rimessa in moto con l'apertura dei casting: la prossima stagione, ancora una volta in onda su SkyUno e NOW TV, sarà la decima. Confermata in toto anche la giuria, composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Proprio i tre chef sono stati i protagonisti di un simpatico video pubblicato sui social della trasmissione: «Carissimi tutti, sono cominciate le selezioni di "MasterChef". Dovete essere pronti a farci sentire la vostra passione, il vostro amore e la vostra determinazione. Fateci vedere chi siete, quindi mandateci i vostri video di presentazione. Dovete essere molto, molto, molto bravi. La decima edizione di "MasterChef Italia" vi aspetta», sono le parole scelte dal "trio".

https://www.facebook.com/MasterChefItalia/videos/2164951803651485/?__xts__[0]=68.ARAkIIrPFomcecX33Je06T8Hfywf5lsNdAaDE3RA5tPdMlqlt0miJv4Eaa9UdQcCctudM--2bKHWctvp2BXCjhkwmkcdlQqZPuM8zyC14myg7-hfTStWqXZWxH_BmOjjKPzBZ0D8gzL-RSfUJ9iwziU1-m0pe_Jul1t5ZMp7RT3VQl4ARcYMFBvyPErF5x9dP1ialw6aX_VPezTtMIWn6t7p3fb9BwDqYBtPt6toQGsGn7YwGfkCm_XztqcPq9sn4jc_q1O1i6kuTO_AKuO4IYiHTLzCwuWyuTa5I2oeK0v7ZRtduWYwf27ekya6R0BJBuSJI_7KafmPFjoyxfGae2XBXn8OYDqvWxNF1EeB-6pYb8BW06leg6acgQY&__tn__=-R

"MasterChef Italia": come candidarsi?

Per candidarsi alla prossima edizione del talent è necessario collegarsi al sito ufficiale della trasmissione (https://masterchef.sky.it/casting-selezioni). Dopodiché, il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti, dal codice fiscale alle informazioni personali, e rispondere ad alcune domande come le seguenti: "La tua più grande ambizione?", "Come reagisci alle critiche?", "Quali aspetti delle persone non sopporti?", "Chi ti ostacola e chi fa il tifo per te nella tua passione per la cucina?", "Qual è il tuo punto debole in cucina?". L'ultimo step sarà il "Ricettario", ovvero l'invio di tre piatti cucinati dall'aspirante "masterchef", e il caricamento di un video di presentazione. Aspiranti concorrenti, in bocca al lupo!