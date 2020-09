“MasterChef”: la nona edizione in chiaro su Tv8

“MasterChef”: la nona edizione in chiaro su Tv8

Dal 6 settembre gli aspiranti chef tornano a sfidarsi in cucina, sotto lo sguardo severo di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli

04 Settembre 2020 | 18:00 di Redazione Sorrisi

A partire dal 6 settembre, ogni domenica, arriva in chiaro su Tv8 la nona edizione di MasterChef Italia. Dietro al banco dei giudici ci sono gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, new entry dell’ultima stagione che ha già conquistato il pubblico.

Si aggiunge al processo di selezione un nuovo elemento che lo renderà ancora più avvincente: il grembiule grigio. Gli aspiranti chef dovranno superare tre step per aggiudicarsi un posto nella classe: la presentazione di un piatto a scelta, il test di abilità e la sfida finale. In caso dovessero convincere uno dei giudici già al primo piatto, potranno accorciare la sfida. Chi riceverà un parere positivo da tutti i giudici accederà di diritto al grembiule bianco, mentre che otterrà solo due sì indosserà il grembiule grigio e dovrà provare a conquistare i giudici al secondo step. Potranno accedere anche quelli che hanno ottenuto un solo voto, a patto che uno dei giudici voglia giocarsi la “firma sul grembiule”, utilizzabile sono una volta.

Superata la fase di selezione e formata la masterclass di 20 aspiranti chef inizierà la sfida vera e propria. Mystery Box e Invention Test, il Pressure Test e una novità: lo Skill Test. Si tratta di un esame a sorpresa che coinvolgerà tutti i concorrenti, messi alla prova su una specifica abilità. Sono previsti tre step anche in questo caso, uno per ogni giudice, che decreteranno l’eliminazione di un conorrente.

Non mancheranno gli ospiti stellati, tra cui il temuto Maestro Iginio Massari che porterà in cucina la sua sfida di pasticceria. Ci saranno anche il giovanissimo Jeremy Chan, una stella Michelin per il suo “Ikoyi” a Londra, e Henrique Fogaça, giudice dell’edizione brasiliana di MasterChef.