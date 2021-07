“Matrimonio a prima vista”, il matrimonio al buio è una dura prova

Si puo' vedere su

Dal 4 luglio è disponibile la nuova edizione (una puntata ogni domenica) di "Matrimonio a prima vista Italia" che andrà poi in onda a ottobre su Real Time. Lo schema resta lo stesso: sei single decidono di sposarsi al buio, senza conoscersi, e di convivere quattro settimane. A cambiare è la triade di esperti che accoppiano d’autorità i partecipanti: al sociologo Mario Abis e alla sessuologa Nada Loffredi si aggiunge Andrea Favaretto, esperto di comunicazione «Il mio ruolo» spiega «è non solo partecipare alla selezione, ma anche lavorare con le coppie sul campo, andarle a trovare nella loro convivenza, nel momento in cui nascono delle crisi, per far capire quali meccanismi stanno mettendo in atto: le persone usano, infatti, senza ac- corgersene schemi reiterati per anni nelle relazioni precedenti».