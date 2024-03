“Matrimonio a prima vista”: nel 2024 spazio agli over 40. Le nuove storie

Dal 6 marzo su Real Time e in streaming su Discovery+, l'emozionante docu-reality sulle coppie in cerca dell'anima gemella Alessandro Alicandri







Se c'è una cosa che è davvero difficile oggi, è trovare il vero amore. Figurarsi poi, trovare l'anima gemella che in un matrimonio, può accompagnarti (potenzialmente) per tutta la vita. "Matrimonio a prima vista - Italia" dal 6 marzo 2024 arriva su Real Time (inizia alle 21.30 ogni mercoledì) con i primi due episodi di una nuova stagione che non si preannuncia ma già è piena di colpi di scena. Attualmente i primi tre episodi sono già disponibili in anteprima su Discovery+. Ma ecco le novità.

Il primo (inedito per il format) è l'ingresso di persone single che hanno più di 40 anni, le quali possono avere anche un matrimonio alle spalle e figli. Le regole del gioco non cambiano: i candidati, selezionati e valutati dalle sapienti menti di Nada Loffredi, sessuologa e brillante psicoterapeuta, Mario Abis, sociologo e Andrea Favretto, il life coach Andrea Favaretto hanno selezionato e poi unito in matrimonio tre coppie (anzi quattro, come vedrete nel terzo episodio), i quali come sempre si sposeranno e decideranno dopo 4 settimane se stare insieme per la vita... oppure no. Ecco i protagonisti.

I protagonisti

Benedetta Campigli ha 35 anni e ha il desiderio di creare un progetto di vita di coppia nonostante il suo carattere spigoloso e molto severo se stessa (e con gli altri, vedrete). Ha avuto una proposta di matrimonio in passato e l'ha rifiutata. La storia è poi finita. Dice: «Sono felice di quello che sono, ma lo condivido solo con me stessa». È di Lamporecchio, in provincia di Pistoia e si occupa di un punto vendita di articoli sportivi. Ha una famiglia molto unita ma lei è parecchio indipendente. La sua sfida sarà superare il muro di protezione che interpone tra se stessa e gli altri.

Enrico Bonechi ha a 44 anni ed è disposto a tutto per riuscire a trovare la donna della sua vita. Con il suo carattere particolarissimo, è una persona molto ironica che sa essere anche parecchio profonda. Ha avuto un passato dove non era così estroverso: infatti ha avuto al massimo sei mesi di convivenza e l'amore per lui è sempre stato un enigma. Ha paura del dolore, anche se pronto per l'amore. Quel suo modo di fare battagliero e senza filtri vi conquisterà.

È molto emotiva Stefania Gioachin, 37 anni, che dopo la morte della mamma sta cercando di cambiare la sua vita, sognando come sempre ha fatto, di amare avendo le "farfalle nello stomaco". Sta cercando di mettersi in gioco senza scappare dalle emozioni che lungo andare si affievoliscono. È di Grugliasco e fa la receptionist in un hotel. È l'anima più sensibile di questa edizione: ha bisogno di protezione ed è particolarmente fragile. Amerete di lei la sua empatia.

È un gran signore Roberto Caruso. All'età di 48 anni, con origini calabresi ma da Campiglione Fenile in provincia di Torino, si occupa di auto. Ha alle spalle un matrimonio finito 20 anni fa e un figlio adorabile, Samuele, che oggi ha appunto 21 anni. È molto amante del fitness ma è anche una persona con una galanteria che sembra venire da altri tempi. Scoprirete tutte le sfaccettature della sua personalità.

Ilaria Spillari ha 41 anni e ha poca stima di se stessa. Questo ha fatto in modo che cercasse rassicurazioni e conferme attorno a lei, senza mai mostrare la sua solidità. Ha avuto una relazione importante di otto anni, da adolescente, nella quale non era però pronta. Oggi si occupa di allevamento dei gatti. Vive a Milano e fa anche la consulente di marketing. Non ha un carattere semplice, ma è davvero prontissima a mettersi in gioco senza riserve. La sua sincerità è disarmante.

Giuseppe Ravetti ha 45 anni e si è sposato, anche poco dopo è arrivato il divorzio. Il suo matrimonio infatti è naufragato dopo 1 anno e mezzo. Presidente di una cooperativa sociale che si occupa di disabili, fa anche molto volontariato. Dopo quel matrimonio per il quale ha ammesso di non essere pronto, vuole davvero dare vita a una famiglia. È di Alessandria e oltre a giocare a calcio, è voce di una radio locale.